Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Новости Беларуси. В тему строительства зайдем через знаменитые «Белые росы», снятые, конечно же, в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

Известный сюжет о переселении сельских жителей в город во многом предопределил бурный рост этого областного центра уже в годы независимости, когда количество населения здесь выросло почти на 100 тысяч человек.

Впрочем, квартирный вопрос гродненцев точно не испортил. За четверть века жилье обновил каждый второй житель неманского региона, который, кстати, в последние годы во многом определяет и туристическое лицо нашей страны. Безвиз – словечко из лексикона последних лет. Начинали когда-то с Августовского канала. Сейчас западные гости могут приехать к нам без лишних формальностей и в Бресте, и в Гродно.

Ну а что касается исторического центра города над Неманом, большим машинам здесь точно не место. А потому строительство окружной дороги, которая соединит новые районы и окончательно избавит город от транзитных автомобилей, очень важно. Именно поэтому с разговора о новых объектах начал свою поездку в Гродно Президент. Здесь же и важнейшая тема для крупнейшего предприятия региона – «Гродно Азота», где в ближайшие несколько лет возведут новое производство.

Репортаж Виктории Ходосок. В адрес этого города над Неманом сказано немало лестных слов, снято еще больше красивых роликов. Не зря Гродно называют городом-музеем: ухоженные улицы, кругом одна история – замки, церкви, костелы. Атмосфера какая-то другая. Благодаря безвизу приезжают восхищаться белорусскими красотами сюда и тысячи туристов – для региона это мощный импульс. За развлечениями отправляются и на Августовский канал. Архитектурный памятник XIX века и один из крупнейших каналов Европы. Здесь вам и прогулки на теплоходе, и старты на байдарках, и пикники.

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:

Безвизовый режим для Гродненской области дал большой толчок для развития туризма. Только за период с 2016 года (начиная от безвизовой территории на Августовском канале, и вот сейчас уже вся Гродненская область входит в эти территории) эти регионы посетили более 300 тысяч иностранных туристов. Конечно, сегодня мы говорит о том, что значительно вырос интерес наших гостей к нашему региону, значительно вырос потенциал нашего региона. Инвесторы сегодня активно стали вкладывать в данную сферу.

Область на хорошем счету. Развитие региона держат в кулаке и деньги в различные проекты вкладывают с умом. Например, на пустыре возле третьей гродненской больницы идет строительство онкодиспансера. Это особенно нужный объект для региона. Гродненская область – единственная, где до сих пор нет собственного такого центра. Поэтому создать его поручено за максимально короткие сроки. Привлекать к стройке диспансера будут в том числе и деньги Кувейтского фонда арабского экономического развития. Правда, структура сейчас ушла на так называемый карантин. Губернатор Кравцов обнадеживает: мол, уверен, скоро финансовый вопрос решится.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

Все подготовлено, все процедуры прошли, подписать только кредитное соглашение. Пока мы строим за счет своих средств. Я еще оформил кредит Банка развития. Вот это радиологический корпус – это первая очередь. Мы его в следующем году должны сдать. И параллельно мы строим хирургический корпус. Эти две очереди – это основа. Проект этот под 100 миллионов долларов, потому что очень дорогое оборудование, радиология. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

100 – это немного для больницы. А сколько там коек будет? Владимир Кравцов:

Коек немного. Около 180.

Грандиозная стройка развернулась и на окраине Гродно. О возведении второй объездной дороги вокруг областного центра говорили уже много лет и наконец-то решение приняли. Центральную часть города необходимо разгрузить от автомобилей и транзитного движения большегрузов. Еще магистраль соединит и два новых спальных микрорайона Гродно. Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки Первый этап работ – реконструкция старого железнодорожного моста через Неман под автомобильный. Такая уникальная технология позволит сэкономить около трети средств.

Александр Лукашенко:

Когда ты закончишь? Владимир Кравцов:

К концу следующего года первая очередь. Это сам мост, бывший военный железнодорожный. Мы уширяем вот эти опоры. Здесь будет четыре полосы. Александр Лукашенко:

По обе стороны. А ЖД останется?

Владимир Кравцов:

Нет. Александр Лукашенко:

Не нужен он. Владимир Кравцов:

Цена вопроса около 110 миллионов рублей. Это сам мост и 5 километров, подъезды к нему.

Решился вопрос и с жильем для студентов. Так выглядит новое общежитие для будущих медиков. 13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу денег все не хватало. Недостроенная коробка стояла годами. Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму (порядка 30 миллионов рублей). Вот-вот новое общежитие появится и у «купаловцев». Новоселье студентов университета ждет уже в сентябре. Владимир Кравцов: это здание стоит примерно 45-50 миллионов

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:

Строится жилья достаточно много в Гродно. Люди отселяются из общежитий потихоньку. Мы оставшихся людей рассредотачиваем по другим общежитиям или они строят жилье. Последний из промстроя мы передали, опять же, для университета – здание общежития. Александр Лукашенко:

Правильно, надо студентов селить.

Все это – результат планомерной и совместной работы. В таком направлении двигаются и на одном из крупных предприятий страны – «Гродно Азоте». Десятки видов выпускаемой продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Деловая репутация подкреплена качеством – почти за 55 лет работы ни одной рекламации. Но все же главный акцент предприятия на внутренний рынок, поскольку «Гродно Азот» – единственный в стране производитель минеральных удобрений для сельхозпредприятий.

Ставку здесь делают на ежегодную модернизацию. За последние годы удалось запустить более 10 проектов и увеличить выпуск продукции. Это дополнительная выручка и снижение себестоимости. Новый цех по выпуску азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси – один из последних крупных инвестпроектов, реализованных на заводе. Его строительство заняло более трех лет. Старый цех азотной кислоты был построен очень давно и уже не справлялся с запросами рынка. А запуск нового позволил увеличить мощность производства на 60 %.

Виктория Ходосок, корреспондент:

Готовятся на предприятии приступить и к строительству современного азотного комплекса. По размерам он будет как четвертая часть нынешнего завода. Новую производственную площадку планируют сделать из двух цехов: аммиака и карбамида. Это позволит увеличить выпуск продукции и создать более 600 рабочих мест.

Новое производство будет экологически чистым, и за счет современного оборудования станет более энергоэффективным: на 15 % снизится расход газа, а удельное энергопотребление – на 20 %. Это позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов.

На предприятие во время рабочего визита Президент заехал, чтобы решить вопрос со стройкой этого комплекса. Ведь были идеи разместить площадку в Витебской области. Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод Для местных главное – развитие региона. Речь и про зарплаты, и про рабочие места. Показатели во многом растут: за 25 лет в четыре раза вырос объем промышленного производства, экспорт товаров – в пять раз. В 2020 году на экономическом росте сказалась пандемия.

Олег Иванов, генеральный директор предприятия «Гродненский мясокомбинат»:

Наверное, не будь этой пандемии, жизнь не заставила бы так нас более активно заниматься поисками альтернативных рынков сбыта. Тем более, что в прошлом году основополагающим рынком сбыта была Российская Федерация. Сегодня мы все ближе и ближе приходим к задаче, которую поставил глава государства: треть – Евросоюз, треть – Российская Федерация, треть – страны дальней дуги, к которым относится Китайская Народная Республика.