Прямой эфир
  • Главная страница
  • Новости
  • Общество
  • Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область

21 июня 2020 21:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В тему строительства зайдем через знаменитые «Белые росы», снятые, конечно же, в Гродно, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Игорь Позняк, СТВ:
Известный сюжет о переселении сельских жителей в город во многом предопределил бурный рост этого областного центра уже в годы независимости, когда количество населения здесь выросло почти на 100 тысяч человек.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-1

Впрочем, квартирный вопрос гродненцев точно не испортил. За четверть века жилье обновил каждый второй житель неманского региона, который, кстати, в последние годы во многом определяет и туристическое лицо нашей страны. Безвиз – словечко из лексикона последних лет. Начинали когда-то с Августовского канала. Сейчас западные гости могут приехать к нам без лишних формальностей и в Бресте, и в Гродно.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-4

Ну а что касается исторического центра города над Неманом, большим машинам здесь точно не место. А потому строительство окружной дороги, которая соединит новые районы и окончательно избавит город от транзитных автомобилей, очень важно. Именно поэтому с разговора о новых объектах начал свою поездку в Гродно Президент. Здесь же и важнейшая тема для крупнейшего предприятия региона – «Гродно Азота», где в ближайшие несколько лет возведут новое производство.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-7

Репортаж Виктории Ходосок.

В адрес этого города над Неманом сказано немало лестных слов, снято еще больше красивых роликов. Не зря Гродно называют городом-музеем: ухоженные улицы, кругом одна история – замки, церкви, костелы. Атмосфера какая-то другая. Благодаря безвизу приезжают восхищаться белорусскими красотами сюда и тысячи туристов – для региона это мощный импульс. За развлечениями отправляются и на Августовский канал. Архитектурный памятник XIX века и один из крупнейших каналов Европы. Здесь вам и прогулки на теплоходе, и старты на байдарках, и пикники.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-10

Олег Андрейчик, начальник управления спорта и туризма Гродненского облисполкома:
Безвизовый режим для Гродненской области дал большой толчок для развития туризма. Только за период с 2016 года (начиная от безвизовой территории на Августовском канале, и вот сейчас уже вся Гродненская область входит в эти территории) эти регионы посетили более 300 тысяч иностранных туристов.

Конечно, сегодня мы говорит о том, что значительно вырос интерес наших гостей к нашему региону, значительно вырос потенциал нашего региона. Инвесторы сегодня активно стали вкладывать в данную сферу.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-13

Область на хорошем счету. Развитие региона держат в кулаке и деньги в различные проекты вкладывают с умом. Например, на пустыре возле третьей гродненской больницы идет строительство онкодиспансера. Это особенно нужный объект для региона. Гродненская область – единственная, где до сих пор нет собственного такого центра. Поэтому создать его поручено за максимально короткие сроки. Привлекать к стройке диспансера будут в том числе и деньги Кувейтского фонда арабского экономического развития. Правда, структура сейчас ушла на так называемый карантин. Губернатор Кравцов обнадеживает: мол, уверен, скоро финансовый вопрос решится.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-16

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
Все подготовлено, все процедуры прошли, подписать только кредитное соглашение. Пока мы строим за счет своих средств. Я еще оформил кредит Банка развития.

Вот это радиологический корпус – это первая очередь. Мы его в следующем году должны сдать. И параллельно мы строим хирургический корпус. Эти две очереди – это основа. Проект этот под 100 миллионов долларов, потому что очень дорогое оборудование, радиология.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
100 – это немного для больницы. А сколько там коек будет?

Владимир Кравцов:
Коек немного. Около 180.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-19

Грандиозная стройка развернулась и на окраине Гродно. О возведении второй объездной дороги вокруг областного центра говорили уже много лет и наконец-то решение приняли. Центральную часть города необходимо разгрузить от автомобилей и транзитного движения большегрузов. Еще магистраль соединит и два новых спальных микрорайона Гродно.

Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки

Первый этап работ – реконструкция старого железнодорожного моста через Неман под автомобильный. Такая уникальная технология позволит сэкономить около трети средств.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-22

Александр Лукашенко:
Когда ты закончишь?

Владимир Кравцов:
К концу следующего года первая очередь. Это сам мост, бывший военный железнодорожный. Мы уширяем вот эти опоры. Здесь будет четыре полосы.

Александр Лукашенко:
По обе стороны. А ЖД останется?

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-25

Владимир Кравцов:
Нет.

Александр Лукашенко:
Не нужен он.

Владимир Кравцов:
Цена вопроса около 110 миллионов рублей. Это сам мост и 5 километров, подъезды к нему.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-28

Решился вопрос и с жильем для студентов. Так выглядит новое общежитие для будущих медиков. 13-этажное здание стали возводить семь лет назад, но закончить работу денег все не хватало. Недостроенная коробка стояла годами. Проблему решило поручение главы государства: из республиканского бюджета выделили недостающую сумму (порядка 30 миллионов рублей).

Вот-вот новое общежитие появится и у «купаловцев». Новоселье студентов университета ждет уже в сентябре.

Владимир Кравцов: это здание стоит примерно 45-50 миллионов

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-31

Мечислав Гой, председатель Гродненского горисполкома:
Строится жилья достаточно много в Гродно. Люди отселяются из общежитий потихоньку. Мы оставшихся людей рассредотачиваем по другим общежитиям или они строят жилье. Последний из промстроя мы передали, опять же, для университета – здание общежития.

Александр Лукашенко:
Правильно, надо студентов селить.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-34

Все это – результат планомерной и совместной работы. В таком направлении двигаются и на одном из крупных предприятий страны – «Гродно Азоте». Десятки видов выпускаемой продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Деловая репутация подкреплена качеством – почти за 55 лет работы ни одной рекламации. Но все же главный акцент предприятия на внутренний рынок, поскольку «Гродно Азот» – единственный в стране производитель минеральных удобрений для сельхозпредприятий.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-37

Ставку здесь делают на ежегодную модернизацию. За последние годы удалось запустить более 10 проектов и увеличить выпуск продукции. Это дополнительная выручка и снижение себестоимости. Новый цех по выпуску азотной кислоты и карбамидно-аммиачной смеси – один из последних крупных инвестпроектов, реализованных на заводе. Его строительство заняло более трех лет. Старый цех азотной кислоты был построен очень давно и уже не справлялся с запросами рынка. А запуск нового позволил увеличить мощность производства на 60 %.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-40

Виктория Ходосок, корреспондент:
Готовятся на предприятии приступить и к строительству современного азотного комплекса. По размерам он будет как четвертая часть нынешнего завода. Новую производственную площадку планируют сделать из двух цехов: аммиака и карбамида. Это позволит увеличить выпуск продукции и создать более 600 рабочих мест.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-43

Новое производство будет экологически чистым, и за счет современного оборудования станет более энергоэффективным: на 15 % снизится расход газа, а удельное энергопотребление – на 20 %. Это позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-46

На предприятие во время рабочего визита Президент заехал, чтобы решить вопрос со стройкой этого комплекса. Ведь были идеи разместить площадку в Витебской области.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод

Для местных главное – развитие региона. Речь и про зарплаты, и про рабочие места. Показатели во многом растут: за 25 лет в четыре раза вырос объем промышленного производства, экспорт товаров – в пять раз. В 2020 году на экономическом росте сказалась пандемия.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-49

Читайте также:

Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

Пандемия нас заставила работать активнее, а еще «заточила» и под новые рынки сбыта. Директор Гродненского мясокомбината в этом более чем уверен. На заводе не так давно начали работать с Китаем.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-52

Олег Иванов, генеральный директор предприятия «Гродненский мясокомбинат»:
Наверное, не будь этой пандемии, жизнь не заставила бы так нас более активно заниматься поисками альтернативных рынков сбыта. Тем более, что в прошлом году основополагающим рынком сбыта была Российская Федерация. Сегодня мы все ближе и ближе приходим к задаче, которую поставил глава государства: треть – Евросоюз, треть – Российская Федерация, треть – страны дальней дуги, к которым относится Китайская Народная Республика.

Новый завод «Гродно Азота», строительство дороги и вопросы экспорта. Все темы рабочей поездки Александра Лукашенко в Гродненскую область-55

Гродненская область – регион во многом показательный. Но при всех достижениях расслабляться рано. Президент напомнил: треть поручений не выполнена, работать надо активнее. Например, не забывать про районы, где тоже можно и даже нужно создавать новые производства, используя местное сырье.

# Рабочая поездка Президента # общество # Игорь Позняк # Олег Андрейчик # Владимир Кравцов # Александр Лукашенко # Мечислав Гой # Виктория Ходосок # Олег Иванов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Безумно красивый дом». Жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получат ключи от своих квартир на полгода раньше срока
21 июня 2020 21:03

«Безумно красивый дом». Жители первых пяти секций дома «Эмиратс Волна» получат ключи от своих квартир на полгода раньше срока

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои
21 июня 2020 20:57

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои

Герои снова в строю. Какой ритуал ежегодно проводится в Брестской крепости в память о павших защитниках?
21 июня 2020 19:54

Герои снова в строю. Какой ритуал ежегодно проводится в Брестской крепости в память о павших защитниках?