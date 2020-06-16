Александр Лукашенко: мы должны, особенно здесь, в Гродненской области, как привыкли наши люди, зарабатывать всё своим трудом

Новости Беларуси. Перспективы развития Гродненской области, функционирование БелАЭС, создание новых рабочих мест и комфортных условий для жизни людей – эти темы 16 июня стали ключевыми во время рабочей поездки главы государства в западный регион страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основная ее цель, конечно, обсудить социально-экономическое развитие Гродненской области. Не теряя ни минуты, разговор по традиции начался еще у трапа вертолета с обсуждения «земных», насущных проблем – подготовки к уборочной кампании и эпидемиологической ситуации. А уже после Александр Лукашенко провел встречу с активом области, с людьми, которые так или иначе влияют на жизнь в регионе, посетил градообразующее предприятие «Гродно Азот» и пообщался с теми, кто там трудится. Все подробности в репортаже Игоря Позняка.

Это – общежитие для будущих медиков. Ключи от комфортабельных комнат студенты получили накануне Нового года. Как обстоят дела на важнейших объектах Гродно? С этого вопроса рабочую поездку в регион начал Президент. – Это здание стоит примерно 45-50 миллионов.

– Рублей?

– Да.

– То есть 20 миллионов долларов, и можно под ключ сдать?

– Да. Здесь тоже подъездные пути, плоскостные сооружения, волейбольная, баскетбольная площадки.

– Но это тысяча студентов.

– 1 030. Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки О маршрутах и гродненских, и трансконтинентальных – в общении с активом области. В зале индустриальный топ-менеджмент, руководители хозяйств, главы районов и городов, депутаты, журналисты. Но то, что разговор будет не только и не столько в региональной плоскости, стало понятно сразу.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Ситуация в стране складывается таким образом, что она нуждается в конкретном разъяснении и пояснении прежде всего для актива нашей страны. Это моя вторая встреча. На востоке, в Могилевской области, мы провели подобную встречу с активом, и я их подробно проинформировал о ситуации в стране. Рабочая поездка Президента Беларуси в Могилёв. Все темы в одном материале И ответил на те вопросы, которые волнуют сегодня наших людей и прежде вас, мыслеобразующих людей, которые создают настроение, которые образуют настроение в самом обществе.

Мал золотник да дорог – так всегда говорили о Гродненской области. Эталоном регион был и в советское время, пример для подражания и сегодня, в суверенной истории. Например, сельское хозяйство. И хотя посевных площадей здесь меньше, чем у других, по урожайности и валовому сбору область стабильно в лидерах. И дело здесь не только в самых плодородных почвах.

Александр Лукашенко:

Область прочно занимает первое место в республике по темпам производства сельхозпродукции, урожайности зерновых. Да и в промышленности, где, даже несмотря на сложную ситуацию с коронавирусом, о которой только что говорил губернатор, практически удалось сохранить объемы на уровне прошлого года. Это потом оценят, сейчас это не все поймут – что такое в этой ситуации сохранить уровень производства. Даже Россия, сырьевая страна. Когда спишь – труба работает, выходные можно месяц-два объявить – труба работает, одна, вторая и третья. А коль работает, значит, потихоньку – мало, много, по-разному, в зависимости от цен – все это капает. Что-то в бюджет, что-то спящим. У нас этого нет. Мы должны, особенно здесь, на Гродненщине, как привыкли наши люди, зарабатывать все своим трудом.