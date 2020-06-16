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Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

16 июня 2020 19:28
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Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ?

Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё

Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно, разговаривая со своим добрым другом Си Цзиньпином, председателем КНР… Он инициативно, не я его подстегнул к этому разговору, отметил, что белорусы очень много поставляют молочных продуктов, говядины, мясных изделий, подчеркнув, что им эта продукция нужна. И я понимаю, что нужна: полтора миллиарда человек надо кормить.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Какие темы обсудили главы государств

Когда он у меня спросил: «А какая у вас главная проблема?» – наверное, он рассчитывал, что я начну говорить про пандемию и прочее (я ему, конечно, об этом потом рассказал). Но я сказал, что самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной.

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной-4

И говорю: хотелось бы, чтобы Китай, огромный Китай с такой мощнейшей огромной промышленностью, купил у нас то, что он покупает на международных рынках – в России, США особенно. Я ему говорю: знаешь, если ты купишь это у нас, китайцы вообще и не заметят, что из Беларуси что-то мы поставили на 5-10 миллиардов долларов. Он засмеялся и говорит: «Дайте нам список того, что вы хотите поставить на китайский рынок».

И сразу добавил: «Передайте белорусскому народу мою самую искреннюю и теплую благодарность. Китайский народ всегда будет помнить, что вы первыми пришли и отозвались на ту беду, которая постигла китайский народ в Ухане».

«Наши летчики переполнены чувством гордости». Белорусы во второй раз едут в Китай с гуманитарным грузом (читать далее).   

Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной-7

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# Беларусь-Китай # Экономика # Александр Лукашенко # Си Цзиньпин # Фотофакт

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