Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ?
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Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Недавно, разговаривая со своим добрым другом Си Цзиньпином, председателем КНР… Он инициативно, не я его подстегнул к этому разговору, отметил, что белорусы очень много поставляют молочных продуктов, говядины, мясных изделий, подчеркнув, что им эта продукция нужна. И я понимаю, что нужна: полтора миллиарда человек надо кормить.
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Когда он у меня спросил: «А какая у вас главная проблема?» – наверное, он рассчитывал, что я начну говорить про пандемию и прочее (я ему, конечно, об этом потом рассказал). Но я сказал, что самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной.
И говорю: хотелось бы, чтобы Китай, огромный Китай с такой мощнейшей огромной промышленностью, купил у нас то, что он покупает на международных рынках – в России, США особенно. Я ему говорю: знаешь, если ты купишь это у нас, китайцы вообще и не заметят, что из Беларуси что-то мы поставили на 5-10 миллиардов долларов. Он засмеялся и говорит: «Дайте нам список того, что вы хотите поставить на китайский рынок».
И сразу добавил: «Передайте белорусскому народу мою самую искреннюю и теплую благодарность. Китайский народ всегда будет помнить, что вы первыми пришли и отозвались на ту беду, которая постигла китайский народ в Ухане».
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