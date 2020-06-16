Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной

То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ?

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Недавно, разговаривая со своим добрым другом Си Цзиньпином, председателем КНР… Он инициативно, не я его подстегнул к этому разговору, отметил, что белорусы очень много поставляют молочных продуктов, говядины, мясных изделий, подчеркнув, что им эта продукция нужна. И я понимаю, что нужна: полтора миллиарда человек надо кормить.

Телефонный разговор Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Какие темы обсудили главы государств

Когда он у меня спросил: «А какая у вас главная проблема?» – наверное, он рассчитывал, что я начну говорить про пандемию и прочее (я ему, конечно, об этом потом рассказал). Но я сказал, что самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной.