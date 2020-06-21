Герои снова в строю. Какой ритуал ежегодно проводится в Брестской крепости в память о павших защитниках?

Новости Беларуси. В Брестской крепости на рассвете будут вспоминать события самой короткой июньской ночи 1941-го, когда войска фашистской Германии без объявления войны напали на Советский Союз, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Первой на этом кровопролитном пути оказалась белорусская земля, которая буквально с первых минут стала ареной крупнейших военных операций. В памятных торжествах планируется участие Александра Лукашенко. У стен легендарной цитадели работала наша съемочная группа. На прямую связь со студией вышла корреспондент Галина Буро.

Галина Буро, корреспондент:

Я уверена, что большинство белорусов хоть раз, но побывали в этом месте силы и мужества. Особенно многолюдно здесь в начале лета, в те дни, когда в 1941 году в Беларусь пришла Великая Отечественная война. Напомню, 22 июня в Брестской крепости находились около 9 тысяч человек, в том числе жены и дети военнослужащих. В 4.15 гарнизон спал, когда немцы открыли по крепости артиллерийский огонь, через полчаса начался штурм. Гитлеровцы рассчитывали захватить цитадель до полудня, но защитники вели мощную оборону. Немцы заставили крепость замолчать лишь спустя несколько дней, и то не полностью.

Вспоминается та самая легендарная надпись: «Я умираю, но не сдаюсь, прощай Родина». Сегодня те герои вновь встали в строй на боевой расчет, который для большинства в тот вечер, накануне 22 июня, стал последним. Курсанты Института пограничной службы выстроились в цитадели, держа в руках портреты 58 пограничников, которые первыми встретили войну в Брестской крепости. Их имена прозвучали во время переклички.

Ритуал называется «Боевой расчет». Именно после него в 1941 году пограничники Брестской крепости заступили на охрану государственной границы. И, кстати, до сих пор ритуал проводят ежедневно на всех белорусских заставах.

Михаил Оксенюк, начальник управления идеологической работы Государственного пограничного комитета Беларуси:

Это преемственность поколений. Мы много внимания уделяем воспитанию молодежи, особенно курсантов, будущих офицеров. Глубоко убежден, что пока такие мероприятия проводятся, утро 22 июня 1941 года никогда не наступит.

В юбилейный год 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Брестской крепости открывается укрепление, которое раньше было недоступно для посетителей. Это легендарный Восточный форт, он дольше всех оказывал сопротивление немцам. Именно на него через семь дней сбросили двухтонную бомбу «Сатана», именно здесь майор Петр Гаврилов месяц с бойцами вел оборону, а в плен его смогли взять лишь на 32-й день. Форт отреставрировали за счет финансирования Союзного государства, в нем создан музей.

Лариса Бибик, заместитель директора мемориального комплекса «Брестская крепость-герой»:

Если говорить о классической какой-то форме экспозиции, она займет площадь почти 420 квадратных метров. Это внутренние казематы с одной и с другой стороны. В этой небольшой возвышенности служебные помещения, а сама так называемая возвышенность называется в фортификационном понимании аппарель. И вот слева и справа этой аппарели были казематы, в которых мы постарались создать экспозицию. Пять залов представляют левую часть и два зала (один поменьше, другой побольше) завершают нашу экспозицию. Они называются «Последний защитник» и «Солдаты войны и мира». То есть каждый зал несет в себе нагрузку и, наверное, расскажет основную идею.