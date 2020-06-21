«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои

Новости Беларуси. Одна из важных тем этих июньских дней – сельское хозяйство. А это к вопросу и о независимости, и о стабильности, и о будущей жизни. В одной из прошлых программ мы говорили о качестве белорусской говядины, но очень важное звено в цепочке такого производства – качество кормов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как с ними обстоят дела на белорусском юге, выяснял Александр Добриян. Белорусская мраморная говядина – миф или реальность? Где у нас развивают мясное скотоводство и почему это выгодно

Лето – традиционная пора отпусков. Но только не для аграриев. У них сейчас сезон большой работы. Однако, шутит Владимир Кулицкий, в поле загар берется не хуже, чем на пляже. А отдохнуть время обязательно будет. Сейчас же все внимание в агроделе на первый укос. Заготовка кормов – важное звено в сельскохозяйственной цепочке: как-никак на кону продовольственная безопасность.

Владимир Кулицкий, механизатор сельхозпредприятия «Радуга-Агро»:

Недели 3-4 в поле. Сезон хорошо начали, травы хватает. В том году жара была, засуха, дождей не было, травы мало было. Ждали кукурузу. А в этом году хорошо: дождей, влаги много – и трава хорошая.

На юго-востоке страны заготовку кормов в 2020 году начали позже обычного: холодный май не особо способствовал активному росту трав. Дальше ситуация выровнялась.

Елена Филипович, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:

Сейчас мы набираем темпы. Уже, можно сказать, первый укос у нас завершается. Четыре района у нас уже завершили первый укос. На сегодня в области заготовлено 2,21 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

В Ветковском районе за начало лета кормов заготовили вдвое больше, чем в 2019 году. Сенажные траншеи заполняются одна за другой – счет идет если ни на минуты, то точно на часы. Завершить консервацию хранилища вместимостью 1 500 тонн сенажа нужно за четверо суток.

Вера Борисенко, начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:

Если мы не соблюдем технологию, то мы не получим качественного корма, то есть мы не обеспечим животноводство в дальнейшем качественными кормами. Важно соблюсти сроки, чтобы масса эта не «горела», чтобы была оптимальная влажность и оптимальная температура.

Вместе быстрее. Максимально оперативно заполнить хранилища позволяют специально созданные сводные механизированные отряды. Техника и люди из разных предприятий, переезжая из хозяйства в хозяйство, работают сообща и на общий результат. Картинка, которая на первый взгляд режет глаз – зерноуборочный комбайн в зеленом поле. В погоне за качеством и оптимальными сроками аграрии не забывают и об экономике. Сделать заготовку дешевле почти на четверть помогло техническое ноу-хау. Для кошения трав местные инженеры приспособили уже отслужившую свое зерноуборочную технику.

Роман Буйневич, исполнительный директор сельхозпредприятия «Столбунский»:

Каким образом переоборудовали комбайн: отключили полностью молотильный аппарат, из наклонной камеры убрали все содержимое. Вырезали пропускное окно для выхода массы и сократили расстояние между шнеком и жаткой для того, чтобы происходило плющение. Не только кошение, но и плющение травы, что способствует тому, что масса наша будет быстрее провяливаться.

Переоборудованный зерноуборочный комбайн заменил и косилку, и грабли: теперь на заготовке кормов нужно вдвое меньше людей, да и экономия топлива существенная – минимум 25 %. Еще один плюс – производительность: в день зерноуборочный комбайн со стандартной 7-метровой жаткой скашивает до 50 гектаров трав. Роман Буйневич:

Результат оправдал ожидания на все 100 %. Травянистые корма – залог стабильных привесов и надоев. Их в рационе крупного рогатого скота должно быть порядка 30 %.

И если традиционная основа рациона для белорусских буренок – кукурузный силос (это прежде всего сахара), то травы – это белок. Заготовить достаточное количество травянистых кормов – значит сэкономить в хозяйстве на дорогостоящих шротах и концентратах, в том числе и импортных. Елена Филипович:

За последние три года у нас объем многолетних трав существенно наращен. Если в 2017 году многолетних трав в структуре посевных площадей было где-то 90 тысяч гектаров, то сегодня их уже 125 тысяч. Таким образом, наращивая ежегодно приблизительно по 10 % многолетних трав, мы стремимся к тому, чтобы сбалансировать кормовую базу животных, увеличив долю сенажа и снизив несколько долю силоса.

Тимофеевка, мятлик, фестулолиум, клевер, чумиза, пайза и сахарное сорго – разнообразие кормов на белорусских полях широкое. Но есть культура, которая, кажется, в последние годы окончательно покорила сердца животноводов по всей синеокой – люцерна. В Гомельской области, например, это растение занимает уже каждый второй гектар, отведенный под многолетние травы.

Александр Добриян, корреспондент:

Перефразируя классику, можно сказать, что люцерна – это не только легко усваиваемый белок, но еще и 4-5 урожаев в сезон. Для животноводов вложения в эту многолетнюю культуру гораздо выгоднее любого банковского вклада. Вложения в поле люцерны окупаются за год. Еще минимум четыре года затраты только на уборку.

Сергей Заблоцкий, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:

Люцерна – это та культура, которая позволяет сэкономить деньги. Мы ее сеем раз в 5-7 лет. Кукурузу мы сеем каждый год: тратим на семена, тратим на обработку, на вспашку, на подготовку почвы, на гербициды и все остальное. В люцерне – разовые затраты. Еще один момент. Мы берем минимум четыре укоса, а это как минимум 450 центнеров. Даже в этом плане мы в два раза обгоняем кукурузу. Соотношение сахаров и белков в сенаже из люцерны специалисты называют чуть ли не золотым стандартом. Однако задача не только вырастить и убрать. В случае с кормами ключевое – сохранить в них максимум питательных веществ.

Александр Добриян:

Аграрии в один голос утверждают: будущее заготовки кормов – за стрейч-пленкой. В таких рулонах сохраняется максимум питательных веществ. По сути, это технологичная консерва для крупного рогатого скота. Эти белые полимерные рулоны уже стали частью привычного белорусского пейзажа.

Людмила Новинская, главный агроном сельхозпредприятия «Хальч»:

Когда открываешь такой рулон, фруктовый запах. И животные едят его с удовольствием. Буренкам передовая западная технология пришлась по вкусу. А управленцам в агробизнесе – по карману. Хорошая экономия и сразу иные цифры рентабельности.