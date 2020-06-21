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«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои

21 июня 2020 20:57
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Новости Беларуси. Одна из важных тем этих июньских дней – сельское хозяйство. А это к вопросу и о независимости, и о стабильности, и о будущей жизни. В одной из прошлых программ мы говорили о качестве белорусской говядины, но очень важное звено в цепочке такого производства – качество кормов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

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«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-1

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-3

Лето – традиционная пора отпусков. Но только не для аграриев. У них сейчас сезон большой работы. Однако, шутит Владимир Кулицкий, в поле загар берется не хуже, чем на пляже. А отдохнуть время обязательно будет. Сейчас же все внимание в агроделе на первый укос. Заготовка кормов – важное звено в сельскохозяйственной цепочке: как-никак на кону продовольственная безопасность.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-6

Владимир Кулицкий, механизатор сельхозпредприятия «Радуга-Агро»:
Недели 3-4 в поле. Сезон хорошо начали, травы хватает. В том году жара была, засуха, дождей не было, травы мало было. Ждали кукурузу. А в этом году хорошо: дождей, влаги много – и трава хорошая.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-9

На юго-востоке страны заготовку кормов в 2020 году начали позже обычного: холодный май не особо способствовал активному росту трав. Дальше ситуация выровнялась.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-12

Елена Филипович, заместитель председателя комитета по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома:
Сейчас мы набираем темпы. Уже, можно сказать, первый укос у нас завершается. Четыре района у нас уже завершили первый укос. На сегодня в области заготовлено 2,21 центнера кормовых единиц на одну условную голову.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-15

В Ветковском районе за начало лета кормов заготовили вдвое больше, чем в 2019 году. Сенажные траншеи заполняются одна за другой – счет идет если ни на минуты, то точно на часы. Завершить консервацию хранилища вместимостью 1 500 тонн сенажа нужно за четверо суток.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-18

Вера Борисенко, начальник отдела животноводства управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:
Если мы не соблюдем технологию, то мы не получим качественного корма, то есть мы не обеспечим животноводство в дальнейшем качественными кормами. Важно соблюсти сроки, чтобы масса эта не «горела», чтобы была оптимальная влажность и оптимальная температура.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-21

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-23

Вместе быстрее. Максимально оперативно заполнить хранилища позволяют специально созданные сводные механизированные отряды. Техника и люди из разных предприятий, переезжая из хозяйства в хозяйство, работают сообща и на общий результат.

Картинка, которая на первый взгляд режет глаз – зерноуборочный комбайн в зеленом поле. В погоне за качеством и оптимальными сроками аграрии не забывают и об экономике. Сделать заготовку дешевле почти на четверть помогло техническое ноу-хау. Для кошения трав местные инженеры приспособили уже отслужившую свое зерноуборочную технику.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-26

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-28

Роман Буйневич, исполнительный директор сельхозпредприятия «Столбунский»:
Каким образом переоборудовали комбайн: отключили полностью молотильный аппарат, из наклонной камеры убрали все содержимое. Вырезали пропускное окно для выхода массы и сократили расстояние между шнеком и жаткой для того, чтобы происходило плющение. Не только кошение, но и плющение травы, что способствует тому, что масса наша будет быстрее провяливаться.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-31

Переоборудованный зерноуборочный комбайн заменил и косилку, и грабли: теперь на заготовке кормов нужно вдвое меньше людей, да и экономия топлива существенная – минимум 25 %. Еще один плюс – производительность: в день зерноуборочный комбайн со стандартной 7-метровой жаткой скашивает до 50 гектаров трав.

Роман Буйневич:
Результат оправдал ожидания на все 100 %.

Травянистые корма – залог стабильных привесов и надоев. Их в рационе крупного рогатого скота должно быть порядка 30 %.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-34

И если традиционная основа рациона для белорусских буренок – кукурузный силос (это прежде всего сахара), то травы – это белок. Заготовить достаточное количество травянистых кормов – значит сэкономить в хозяйстве на дорогостоящих шротах и концентратах, в том числе и импортных.

Елена Филипович:
За последние три года у нас объем многолетних трав существенно наращен. Если в 2017 году многолетних трав в структуре посевных площадей было где-то 90 тысяч гектаров, то сегодня их уже 125 тысяч.

Таким образом, наращивая ежегодно приблизительно по 10 % многолетних трав, мы стремимся к тому, чтобы сбалансировать кормовую базу животных, увеличив долю сенажа и снизив несколько долю силоса.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-37

Тимофеевка, мятлик, фестулолиум, клевер, чумиза, пайза и сахарное сорго – разнообразие кормов на белорусских полях широкое. Но есть культура, которая, кажется, в последние годы окончательно покорила сердца животноводов по всей синеокой – люцерна. В Гомельской области, например, это растение занимает уже каждый второй гектар, отведенный под многолетние травы.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-40

Александр Добриян, корреспондент:
Перефразируя классику, можно сказать, что люцерна – это не только легко усваиваемый белок, но еще и 4-5 урожаев в сезон. Для животноводов вложения в эту многолетнюю культуру гораздо выгоднее любого банковского вклада.

Вложения в поле люцерны окупаются за год. Еще минимум четыре года затраты только на уборку.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-43

Сергей Заблоцкий, начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Ветковского райисполкома:
Люцерна – это та культура, которая позволяет сэкономить деньги. Мы ее сеем раз в 5-7 лет. Кукурузу мы сеем каждый год: тратим на семена, тратим на обработку, на вспашку, на подготовку почвы, на гербициды и все остальное. В люцерне – разовые затраты.

Еще один момент. Мы берем минимум четыре укоса, а это как минимум 450 центнеров. Даже в этом плане мы в два раза обгоняем кукурузу.

Соотношение сахаров и белков в сенаже из люцерны специалисты называют чуть ли не золотым стандартом. Однако задача не только вырастить и убрать. В случае с кормами ключевое – сохранить в них максимум питательных веществ.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-46

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-48

Александр Добриян:
Аграрии в один голос утверждают: будущее заготовки кормов – за стрейч-пленкой. В таких рулонах сохраняется максимум питательных веществ. По сути, это технологичная консерва для крупного рогатого скота.

Эти белые полимерные рулоны уже стали частью привычного белорусского пейзажа.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-51

Людмила Новинская, главный агроном сельхозпредприятия «Хальч»:
Когда открываешь такой рулон, фруктовый запах. И животные едят его с удовольствием.

Буренкам передовая западная технология пришлась по вкусу. А управленцам в агробизнесе – по карману. Хорошая экономия и сразу иные цифры рентабельности.

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-54

«Мы набираем темпы». Какие ноу-хау используют белорусские аграрии в заготовке кормов и как это помогает увеличить надои-56

Василий Баранов, директор сельхозпредприятия «Хальч»:
Качество кормов и меньшие затраты. Сегодня для хозяйства нужно просчитать все – это затраты. Деньги можно заработать. Но мы не умеем их экономить. Это экономия, то есть уменьшить затраты и качество кормов на выходе получается.

Сельхозпредприятия активно переходят на новую технологию, но все же пока этот способ заготовки по объемам явно уступает традиционным сенажным траншеям. Всего в этом сезоне аграрии Беларуси планируют заготовить свыше 9 миллионов тонн травянистых кормов. Треть этого объема – травы первого укоса. Он в разгаре. Хотя на юге уже дан старт и второму раунду.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Добриян # Владимир Кулицкий # Елена Филипович # Вера Борисенко # Роман Буйневич # Сергей Заблоцкий # Людмила Новинская # Василий Баранов # Фотофакт

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