Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Точка в маршруте Президента – предприятие «Гродно Азот». Один из крупнейших заводов в стране, десятки видов продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Есть идеи развернуться еще шире.

Одна из них – строительство нового азотного комплекса. Проект амбициозный. К его реализации планируют приступить уже в 2020 году. Будущий комплекс – как четвертая часть нынешнего по размерам. На новой площадке разместятся два цеха, аммиака и карбамида. Это позволит вдвое увеличить выпуск продукции. А еще создать более 600 рабочих мест.

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:

За этот проект я теперь буду зубами драться, чтобы обеспечить производственную безопасность, при этом зарабатывать деньги в страну и иметь самое современное оборудование. Я лично со своей командой проехал все последние построенные комплексы, которые есть в мире – на Ближнем Востоке, в Азии, в Бангладеш, во Вьетнаме. Мы увидели, составили жесткое техническое задание. Объявили конкурс, выбрали компанию (итальянская), посмотрели, как она строит, побывали когда строит, когда пускает и выходит на мощности. Мы увидели, что эта компания может сделать.

Новое производство будет экологически чистым. А за счет современного оборудования – более энергоэффективным. Об этом говорят цифры: примерно на 15 % снизится расход газа, а потребление энергии – на 20 %. В итоге это позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов. Завершить работы по проекту задумано к 2025 году. Президент требует с этим вопросом не затягивать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо определиться со строительством. Если вы не против, то мы, конечно, даже в этом году начнем строить новый завод здесь. Для Беларуси это надо.