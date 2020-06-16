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Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод

16 июня 2020 18:04
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Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-1

Точка в маршруте Президента – предприятие «Гродно Азот». Один из крупнейших заводов в стране, десятки видов продукции и сотрудничество с более чем 30 странами. Есть идеи развернуться еще шире.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-4

Одна из них – строительство нового азотного комплекса. Проект амбициозный. К его реализации планируют приступить уже в 2020 году. Будущий комплекс – как четвертая часть нынешнего по размерам. На новой площадке разместятся два цеха, аммиака и карбамида. Это позволит вдвое увеличить выпуск продукции. А еще создать более 600 рабочих мест.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-7

Игорь Бобырь, генеральный директор ОАО «Гродно Азот»:
За этот проект я теперь буду зубами драться, чтобы обеспечить производственную безопасность, при этом зарабатывать деньги в страну и иметь самое современное оборудование.

Я лично со своей командой проехал все последние построенные комплексы, которые есть в мире – на Ближнем Востоке, в Азии, в Бангладеш, во Вьетнаме. Мы увидели, составили жесткое техническое задание. Объявили конкурс, выбрали компанию (итальянская), посмотрели, как она строит, побывали когда строит, когда пускает и выходит на мощности. Мы увидели, что эта компания может сделать.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-10

Новое производство будет экологически чистым. А за счет современного оборудования – более энергоэффективным. Об этом говорят цифры: примерно на 15 % снизится расход газа, а потребление энергии – на 20 %. В итоге это позволит ежегодно экономить десятки миллионов долларов. Завершить работы по проекту задумано к 2025 году. Президент требует с этим вопросом не затягивать.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нам надо определиться со строительством. Если вы не против, то мы, конечно, даже в этом году начнем строить новый завод здесь. Для Беларуси это надо.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-16

Я уже признался, что я планировал его строить в Витебской области, там газ рядом. Но у вас этот губернатор кричит, бегает: «Только в Гродненской области!» С другой стороны, может, и правильно, потому что специалистов мы отсюда возьмем. Тут уже свои люди, не надо их тащить куда-то за 700 километров.

Попробуем построить его. В этом году, думаю, начнем, в будущем точно развернемся. До четырех лет. Пять – это много, надо до четырех лет построить этот завод.

Президент Беларуси о строительстве нового производства «Гродно Азота»: надо до четырёх лет построить этот завод-19

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# Предприятия Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Фотофакт

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