Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки

Пожалуй, крупнейшая и самая долгожданная стройка в окрестностях Гродно – новая окружная дорога. Магистраль соединит новые районы и окончательно избавит центральную часть города от транзитных автомобилей. Александр Лукашенко проект поддержал и пообещал: где необходимо, государство поможет найти финансовые возможности.

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:

В первую очередь надо вот эту часть сделать, а потом вот эту вот на Литву. Потому что очень много идет на пункт «Привалка» и на Вильнюс, а из Вильнюса они потом на Польшу идут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Сделаем. За два года сделаем. Нам помогут и банкиры, и без правительства нам помогут западные банки, которые в это вкладывают деньги. Это им интерес тоже. Поэтому это обязательно сделаем.