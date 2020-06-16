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Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки

16 июня 2020 17:14
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Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки-1

Пожалуй, крупнейшая и самая долгожданная стройка в окрестностях Гродно – новая окружная дорога. Магистраль соединит новые районы и окончательно избавит центральную часть города от транзитных автомобилей. Александр Лукашенко проект поддержал и пообещал: где необходимо, государство поможет найти финансовые возможности.

Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки-4

Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:  
В первую очередь надо вот эту часть сделать, а потом вот эту вот на Литву. Потому что очень много идет на пункт «Привалка» и на Вильнюс, а из Вильнюса они потом на Польшу идут.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сделаем. За два года сделаем. Нам помогут и банкиры, и без правительства нам помогут западные банки, которые в это вкладывают деньги. Это им интерес тоже. Поэтому это обязательно сделаем.

Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки-7

Владимир Кравцов:
Мы пока с Банком развития работаем.

Александр Лукашенко:
Да, но это первоначальная задача. Надо разгрузить Гродно, чтобы люди себя нормально чувствовали здесь.

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# Автодороги Беларуси # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Кравцов # Фотофакт

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