Президент Беларуси о новой окружной дороге в Гродно: за два года сделаем, нам помогут западные банки

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пожалуй, крупнейшая и самая долгожданная стройка в окрестностях Гродно – новая окружная дорога. Магистраль соединит новые районы и окончательно избавит центральную часть города от транзитных автомобилей. Александр Лукашенко проект поддержал и пообещал: где необходимо, государство поможет найти финансовые возможности.
Владимир Кравцов, председатель Гродненского облисполкома:
В первую очередь надо вот эту часть сделать, а потом вот эту вот на Литву. Потому что очень много идет на пункт «Привалка» и на Вильнюс, а из Вильнюса они потом на Польшу идут.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сделаем. За два года сделаем. Нам помогут и банкиры, и без правительства нам помогут западные банки, которые в это вкладывают деньги. Это им интерес тоже. Поэтому это обязательно сделаем.
Владимир Кравцов:
Мы пока с Банком развития работаем.
Александр Лукашенко:
Да, но это первоначальная задача. Надо разгрузить Гродно, чтобы люди себя нормально чувствовали здесь.
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