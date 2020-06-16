Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё

То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ? Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы сегодня можем, к примеру, увеличить производство и молочки, и мясных изделий, и прочего. Но уже сегодня встал вопрос: а куда продадим? Есть такой вопрос, и особенно в Гродненской области.

И, насколько я информирован, сегодня уже и Россия нам на границе вопросов не ставит по поводу, что у нас не такие продукты. Два месяца погуляли, проснулись, вышли из изоляции – а кушать хочется, поэтому покупают все.