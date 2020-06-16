Александр Лукашенко: уже Россия на границе вопросов не ставит по поводу продуктов. Вышли из изоляции, а кушать хочется, поэтому покупают всё

Новости Беларуси. 16 июня Александр Лукашенко побывал с рабочей поездкой в Гродно, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
То, что экономика в современном мире главное, сегодня очевидно всем. Но как быть с миллионами разорванных нитей в период порой необдуманного закрытия границ? Мир после пандемии – это мир новых экономических возможностей.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы сегодня можем, к примеру, увеличить производство и молочки, и мясных изделий, и прочего. Но уже сегодня встал вопрос: а куда продадим? Есть такой вопрос, и особенно в Гродненской области.
Александр Лукашенко: самая главная проблема Беларуси – это экспорт нашей продукции, и прежде всего промышленной
И, насколько я информирован, сегодня уже и Россия нам на границе вопросов не ставит по поводу, что у нас не такие продукты. Два месяца погуляли, проснулись, вышли из изоляции – а кушать хочется, поэтому покупают все.