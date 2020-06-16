Александр Лукашенко: «Газа хватает уже, идёт драка за премиальный европейский и наш рынок»

Новости Беларуси. Благополучия и достатка можно добиться только честным и кропотливым трудом – об этом заявил Президент Беларуси 16 июня во время рабочей поездки в Гродненскую область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Основная её цель – обсудить социально-экономическое развитие этого западного региона нашей страны. Но, по традиции, разговор начался с обсуждения земных, насущных тем – подготовки к уборочной кампании и эпидемиологической ситуации.





Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я заметил: в последние годы, особенно в зиму, – дождь. Похолодает зимой – дождь, мороз, потом залило всё, а снега нет. И сейчас – дождь, потепление. Сейчас будет теплее.

Конечно, это для сельского хозяйства, для перерабатывающей промышленности сырье – молоко, мясо будет. Это, конечно, большая удача. Нам бы теперь подготовиться – естественно, корма надо заготовить – подготовиться и убрать хлеба. Ну, может быть, сахарная свекла будет, если жары не будет, может быть, овощи будут хорошие, если такая будет погода. Но нам надо выдержать июль. Июль пройдем, тогда будем с урожаем.