В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов

21 мая пройдет Минский городской фестиваль студенченских отрядов «Труд во благо столицы!», сообщает официальный Telegram-канал Минской городской организации ОО «БРСМ».

В начале мероприятия бойцы студенческих отрядов и руководство г. Минска возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» и почтут минутой молчания память погибших в годы ВОВ советских солдат и мирных жителей.

Торжественная церемония открытия Третьего трудового семестра пройдет в парке Победы. Студотрядовцам вручат трудовые путевки, состоится презентация гимна студотрядов г. Минска, будут работать развлекательные площадки.

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