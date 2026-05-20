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В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов

20 мая 2026 11:35
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В Минске 21 мая пройдет фестиваль студотрядов-0

21 мая пройдет Минский городской фестиваль студенченских отрядов «Труд во благо столицы!», сообщает официальный Telegram-канал Минской городской организации ОО «БРСМ».

В начале мероприятия бойцы студенческих отрядов и руководство г. Минска возложат цветы к стеле «Минск – город-герой» и почтут минутой молчания память погибших в годы ВОВ советских солдат и мирных жителей.

Торжественная церемония открытия Третьего трудового семестра пройдет в парке Победы.  Студотрядовцам вручат трудовые путевки, состоится презентация гимна студотрядов г. Минска, будут работать развлекательные площадки.

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# БРСМ

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