Новости по тегу #Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения

«Обратилось более 7 000 граждан со своими транспортными средствами, чтобы определить, что это: мопед, мотоцикл или средство персональной мобильности».
Команды со всей Беларуси соберутся, чтобы показать знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на дорогах.
В прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
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