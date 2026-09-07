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Новости по тегу #Государственная политика в области обеспечения безопасности дорожного движения

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?
07 сентября 2026 19:33

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?

В Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения
18 мая 2026 07:31

В Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения

Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты
09 июня 2025 18:04

Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты

В Мингорсовете обсудили повышение безопасности дорожного движения в столице
03 апреля 2024 18:13

В Мингорсовете обсудили повышение безопасности дорожного движения в столице

Лукашенко о дорожных службах: вы им деньги перечисляете, а они свою работу не выполняют!
11 марта 2024 17:14

Лукашенко о дорожных службах: вы им деньги перечисляете, а они свою работу не выполняют!

Как с помощью видеофиксации выявляют бесправников? Рассказали в ГАИ
04 марта 2024 17:15

Как с помощью видеофиксации выявляют бесправников? Рассказали в ГАИ

Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?
20 ноября 2023 17:44

Оценка, контроль и учёт. В чём плюсы единого реестра перевозчиков?

Завидел ГАИ и бросился наутёк – что грозит маршрутчику, который пытался скрыться от инспекторов в Минске?
20 ноября 2023 16:40

Завидел ГАИ и бросился наутёк – что грозит маршрутчику, который пытался скрыться от инспекторов в Минске?

«Теперь пусть обижаются сами на себя!» Лукашенко о пассажирских автоперевозках
14 ноября 2023 19:50

«Теперь пусть обижаются сами на себя!» Лукашенко о пассажирских автоперевозках

Что такое реестр нерегулярных перевозчиков и как он будет работать – рассказал Анатолий Сивак
14 ноября 2023 19:40

Что такое реестр нерегулярных перевозчиков и как он будет работать – рассказал Анатолий Сивак

Безопасность ухудшается – Президенту доложили о проблемах в отрасли пассажирских перевозок
14 ноября 2023 18:42

Безопасность ухудшается – Президенту доложили о проблемах в отрасли пассажирских перевозок

В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте
01 августа 2023 20:15

В Минске установили умный светофор – он подсвечивает пешеходный переход в темноте