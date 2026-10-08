Новости по тегу #Правила дорожного движения

Никаких оправданий от лихачей система мониторинга не принимает. Грубые нарушения ПДД отражаются в постановлениях и отправляются автовладельцам. Дополнительно известить о содеянном могут и через СМС.
На площадке нанесли дорожную разметку, установили более 70 знаков, оборудовали светофоры, перекрестки и остановочные пункты
«Обратилось более 7 000 граждан со своими транспортными средствами, чтобы определить, что это: мопед, мотоцикл или средство персональной мобильности».
«Если нет водительского удостоверения соответствующей категории – это лицо, не имеющее права управления, первый раз ответственность пять базовых величин».
Граждане других государств, которые временно находятся или временно проживают в Республике Беларусь, могут использовать иностранное водительское удостоверение.
«Родители, когда перевозят, отвечают за соблюдение правил дорожного движения и безопасность».
По данным МВД, с начала 2026 года в ДТП с участием средств персональной мобильности уже пострадали восемь человек, один, к сожалению, погиб.
На площадках дети учатся действовать в чрезвычайных ситуациях, знакомятся с работой спасателей и получают полезные навыки, которые могут пригодиться в повседневной жизни.
Команды со всей Беларуси соберутся, чтобы показать знания правил дорожного движения и навыки безопасного поведения на дорогах.
Юристам, специалистам в области технических наук, социологам и представителям других отраслей предстоит обозначить любые недостатки, причины и условия, которые могут угрожать участникам дорожного движения.
Акцент – на любителях мобильного транспорта. Наряды ГАИ усилили патрулирование во всех регионах страны.
Во время профилактических рейдов стражи дорог выявляют водителей, которые оставляют свои автомобили на местах, предназначенных для инвалидов.
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