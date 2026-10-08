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Новости по тегу #Правила дорожного движения

ГАИ увеличивает сеть камер для фиксации нарушений ПДД
08 октября 2026 14:34

ГАИ увеличивает сеть камер для фиксации нарушений ПДД

Интерактивный автогородок открыли во дворе школы № 6 в Жодино
06 октября 2026 06:49

Интерактивный автогородок открыли во дворе школы № 6 в Жодино

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?
07 сентября 2026 19:33

Сколько белорусов обратились для регистрации СПМ до 1 сентября?

Грозят ли штрафы водителям СПМ, которые не прошли регистрацию ТС?
07 сентября 2026 19:30

Грозят ли штрафы водителям СПМ, которые не прошли регистрацию ТС?

В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев
16 августа 2026 15:06

В МВД Беларуси разъяснили правила вождения для водителей-иностранцев

Ротченков: половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами
15 июня 2026 16:07

Ротченков: половина детей погибают в дорожных авариях, когда они являются пассажирами

Почему водители средств персональной мобильности не соблюдают правила? Провели опрос
31 мая 2026 17:32

Почему водители средств персональной мобильности не соблюдают правила? Провели опрос

В Минске стартовало интерактивно-профилактическое мероприятие «ЛЕТО-БУМ»
29 мая 2026 06:07

В Минске стартовало интерактивно-профилактическое мероприятие «ЛЕТО-БУМ»

В Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения
18 мая 2026 07:31

В Брестской области пройдет республиканский слет-конкурс отрядов юных инспекторов движения

Научный анализ безопасности дорожного движения проведут в Беларуси
03 апреля 2026 13:37

Научный анализ безопасности дорожного движения проведут в Беларуси

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения
27 марта 2026 09:51

Безопасность превыше всего! В Беларуси проходит единый день безопасности дорожного движения

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»
24 марта 2026 17:52

ГАИ Минска проводит профилактическую акцию «СТОП-ПАРКОВКА»