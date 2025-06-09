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Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок

09 июня 2025 16:41
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За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Сотрудник ГАИ рассказал, как изменится работа инспекции после принятия нового указа Президента.

Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок-2

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:
На сегодняшний день действительно есть такая ситуация, как контроль парковок в столице – это планшет. Есть программно-аппаратный комплекс, которым специалисты наши пользуются. Это обычный планшет: фиксируется номер, и там видна оплата или неоплата.

Кирилл Казаков, СТВ:
Вот эта московская история, что заляпать номер грязью, заложить листиком, как будто у тебя листва опала... То есть он может подойти, убрать, сфотографировать?

Михаил Филиппов:
Еще можно подойти и сзади сфотографировать его. То есть, есть вся фиксация. И в настоящее время прорабатывается нами мобильный комплекс. То есть будет ездить транспортное средство, мы его обозначим специальными лентами «Парковки столицы», чтобы он был виден, и будет мобильный комплекс, где будет камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения в автоматическом порядке.

Алена Сырова, СТВ:
А когда? 

Михаил Филиппов: 
У нас три месяца есть на вступление в силу указа Президента. К этому времени мы подготовимся. 

Кирилл Казаков:
К учебному году, грубо говоря? 

Михаил Филиппов:
Да, к 1 сентября.

Почему ЖКХ выступило разработчиком указа по изменению работы парковок и автостоянок? Ответил замминистра.

# Правила дорожного движения # Михаил Филиппов # Алена Сырова # Кирилл Казаков

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