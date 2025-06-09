Камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения – Филиппов о новой разработке для контроля парковок

За что платят водители, какие средства используют для контроля нарушителей и как развивается автомобильная инфраструктура в стране? В прямом эфире ток-шоу «По существу» собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.

Михаил Филиппов, директор государственного учреждения «Парковки столицы»:

На сегодняшний день действительно есть такая ситуация, как контроль парковок в столице – это планшет. Есть программно-аппаратный комплекс, которым специалисты наши пользуются. Это обычный планшет: фиксируется номер, и там видна оплата или неоплата.

Кирилл Казаков, СТВ:

Вот эта московская история, что заляпать номер грязью, заложить листиком, как будто у тебя листва опала... То есть он может подойти, убрать, сфотографировать?

Михаил Филиппов:

Еще можно подойти и сзади сфотографировать его. То есть, есть вся фиксация. И в настоящее время прорабатывается нами мобильный комплекс. То есть будет ездить транспортное средство, мы его обозначим специальными лентами «Парковки столицы», чтобы он был виден, и будет мобильный комплекс, где будет камера на 360 градусов будет фиксировать нарушения в автоматическом порядке.

Алена Сырова, СТВ:

А когда?

Михаил Филиппов:

У нас три месяца есть на вступление в силу указа Президента. К этому времени мы подготовимся.

Кирилл Казаков:

К учебному году, грубо говоря?

Михаил Филиппов:

Да, к 1 сентября.