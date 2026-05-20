В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери
Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 506-летие с момента основания и 556-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. В обители проходят торжественные молебны и традиционный Крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сегодня здесь встречают верующих не только со всех уголков Беларуси, но и паломников из зарубежья. Все они приехали, чтобы соприкоснуться с уникальной святыней. Образ Жировичской Божией Матери считается самой маленькой в мире чудотворной иконой. Ее происхождение окутано тайной. Святыня дважды являлась миру: первый раз – на ветвях дикой груши, а второй – на камне. Его впоследствии освятили в качестве престола Успенской церкви монастыря.
Жировичская икона – она одна из покровительниц Беларуси. Как сказал наш дорогой Президент: «Это жемчужина». И даже если такое значимое внимание уделяет наш глава страны, то, думаю, тут уже все сказано.
Андрей Янушко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сегодняшний день для любого православного человека нашей страны имеет особую значимость. Потому что ровно 556 лет назад явилась икона Жировичской Божьей Матери и вот уже 556 лет она явилась для того, чтобы покровительствовать всем православным и всем тем, кто верует.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Духовное богатство, которое передается из поколения в поколение через века, хранится в Жировичской обители. Это Жировичская чудотворная икона. Но и сама обитель древняя, 506 лет которой исполнилось в этом году, она также является святыней, местом, которое освещает и вдохновляет каждого человека.
Сегодня духовный центр Беларуси не только бережно хранит наследие, но и обретает новую жизнь благодаря масштабной реконструкции. По поручению главы государства преобразился не только монастырь, но и агрогородок, где находится святыня. Строители обновили дороги, тротуары и фасады зданий, а улицы украсили новые газоны и цветники.
Константин Бурак, помощник Президента Беларуси – инспектор по Гродненской области:
Сегодняшний светлый праздник – еще один повод задуматься над тем, что единственным разумным путем в отношениях и между людьми, и между государствами, и между народами – это мир, это сотрудничество, это взаимное уважение. Этому нас учат все религии, и эта максима лежит в основе белорусской внешней политики.
Жировичи стали комфортнее для жизни, туризма и паломничества. Сегодня этот агрогородок – один из пяти духовных центров Беларуси. В уникальный список также вошли Полоцк, Будслав, Ивье и Бобруйск. Вместе они служат не только делу просвещения, но и укреплению межконфессионального мира.