В Жировичах отмечают 556-летие со дня обретения чудотворной иконы Божьей Матери

Свято-Успенский Жировичский монастырь празднует 506-летие с момента основания и 556-летие обретения чудотворной иконы Жировичской Божией Матери, которая считается покровительницей Беларуси. В обители проходят торжественные молебны и традиционный Крестный ход, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня здесь встречают верующих не только со всех уголков Беларуси, но и паломников из зарубежья. Все они приехали, чтобы соприкоснуться с уникальной святыней. Образ Жировичской Божией Матери считается самой маленькой в мире чудотворной иконой. Ее происхождение окутано тайной. Святыня дважды являлась миру: первый раз – на ветвях дикой груши, а второй – на камне. Его впоследствии освятили в качестве престола Успенской церкви монастыря.

Жировичская икона – она одна из покровительниц Беларуси. Как сказал наш дорогой Президент: «Это жемчужина». И даже если такое значимое внимание уделяет наш глава страны, то, думаю, тут уже все сказано.

Андрей Янушко, член Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодняшний день для любого православного человека нашей страны имеет особую значимость. Потому что ровно 556 лет назад явилась икона Жировичской Божьей Матери и вот уже 556 лет она явилась для того, чтобы покровительствовать всем православным и всем тем, кто верует.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Духовное богатство, которое передается из поколения в поколение через века, хранится в Жировичской обители. Это Жировичская чудотворная икона. Но и сама обитель древняя, 506 лет которой исполнилось в этом году, она также является святыней, местом, которое освещает и вдохновляет каждого человека. Сегодня духовный центр Беларуси не только бережно хранит наследие, но и обретает новую жизнь благодаря масштабной реконструкции. По поручению главы государства преобразился не только монастырь, но и агрогородок, где находится святыня. Строители обновили дороги, тротуары и фасады зданий, а улицы украсили новые газоны и цветники.