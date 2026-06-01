Новости по тегу #Андрей Зырянов

Патрульное авто не имеет проблесковых маячков, а узнать его можно по магнитным наклейкам «Безопасность движения». Специальная система сканирует номера машин и сверяет их с базой оплат.
Будем получать персональные данные человека через Национальный центр. После будет формироваться претензия.
Контролер непосредственно на улице, который фиксирует оплату, неоплату через планшет. Камеры уличного видеонаблюдения, которые будут направлены на парковку. Сейчас тестируется несколько разных мобильных комплексов автоматической фиксации.
В прямом эфире собрались эксперты, чтобы обсудить, как работает новый порядок автостоянок и парковок в Беларуси.
Это такой цифровой механизм взаимодействия граждан, служб и инфраструктуры между собой.
Парковка платежом красна! Как стать, чтобы не попасть в тупик и не поплатиться штрафом? Когда появится цифровая платформа, контролирующая парковки? Почему некоторые автовладельцы не блещут культурой?
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