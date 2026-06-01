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Новости по тегу #Андрей Зырянов

Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске
01 июня 2026 11:29

Мобильный комплекс для контроля оплаты парковки запустили в Минске

Парковки в Минске – что грозит за неоплату парковки, узнали у эксперта
01 декабря 2025 15:23

Парковки в Минске – что грозит за неоплату парковки, узнали у эксперта

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта
01 декабря 2025 15:02

Как будет производиться контроль за оплатой парковки в Минске – узнали у эксперта

Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты
09 июня 2025 18:04

Новшества в указе о работе автостоянок и парковок! Что изменится для белорусов – рассказали эксперты

Как упростить жизнь автомобилистам – узнали о новой системе управления парковкой
21 октября 2024 16:59

Как упростить жизнь автомобилистам – узнали о новой системе управления парковкой

Андрей Зырянов рассказал о приложении для автостоянок в рамках системы «Умный город». Когда заработает новая система?
21 октября 2024 16:37

Андрей Зырянов рассказал о приложении для автостоянок в рамках системы «Умный город». Когда заработает новая система?

Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу
06 августа 2024 17:35

Для минских автостоянок и парковок разработают информационную платформу

«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне
23 августа 2023 07:43

«Учитываем опыт СВО». С курсантами Военной академии провели комплексные занятия на полигоне

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта
11 июля 2023 14:57

Может появится ещё 47 гаражей. В Минске развивают инфраструктуру для двухколёсного транспорта

В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов
11 января 2023 13:40

В Минске появятся новые места для хранения велосипедов и самокатов

Путепровод на развязке Победителей – Орловская закрыли на реконструкцию. Как изменилось движение транспорта?
06 июля 2020 18:00

Путепровод на развязке Победителей – Орловская закрыли на реконструкцию. Как изменилось движение транспорта?

«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров
18 июля 2019 09:20

«Кто-то хочет спать, а я хочу ездить». Как ГАИ решает проблему ночных байкеров