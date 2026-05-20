Доллар, российский рубль и юань подорожали, евро подешевел – результаты торгов 20 мая

Доллар, российский рубль и юань поднялись в цене, евро подешевел. Результаты торгов 20 мая размещены на интернет-портале Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал крепче на 0.04% – теперь он оценивается в 2,7304 рубля. Евро утратил 0.23% и теперь эквивалентен 3,1588 рубля.

Российский рубль прибавил в стоимости 0.48%, 100 российских рублей равны 3,8596 белорусских рубля. Юань также показал рост на 0.20%, 10 юаней можно приобрести за 4,0291 белорусских рубля.

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