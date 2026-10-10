Новости по тегу #ГАИ

ДТП произошло 10 октября примерно в 16:00 на улице Фатина: водитель автомобиля Belgee сбил 7‑летнюю девочку. Ребенок ехал на велосипеде и пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись.
Красный сигнал светофора – это не рекомендация, а строгий запрет. И, к сожалению, констатируют в ГАИ, именно проезд на красный остается одной из главных причин аварий на регулируемых перекрестках.
Никаких оправданий от лихачей система мониторинга не принимает. Грубые нарушения ПДД отражаются в постановлениях и отправляются автовладельцам. Дополнительно известить о содеянном могут и через СМС.
Суд обязал нарушителя выплатить компенсацию за моральный ущерб инспектору ДПС. Но офицер за полученные деньги купил велосипед.
Пока все закончилось внушительным штрафом. Но от управления своим транспортом водители отстранены, а машины отправлены на штрафстоянку.
Малыш нуждался в срочной медпомощи, но в авто закончилось топливо. Инспекторы не раздумывая посадили мать с ребенком в служебный автомобиль и в кратчайшие сроки доставили в детскую хирургию.
С 5 по 8 октября в Минске пройдет профилактическая акция Госавтоинспекции.
Усиленный контроль связан с аварийностью на дорогах. С начала года с участием такси произошло 67 учетных ДТП.
Материалы направят в комиссию по делам несовершеннолетних. Ответственность может ждать и родителей, если именно они допустили детей к управлению транспортом.
Особое внимание – защите детей: для них делают безопасные маршруты к школам, запускают рекламу и проводят рейды вблизи учреждений образования.
Автомобилистам советуют перейти на более размеренный стиль вождения: выбирать безопасную скорость, избегать опасных маневров, включать ближний свет фар и быть особенно внимательными у пешеходных переходов.
ГАИ призывает водителей быть бдительными при нахождении вблизи дороги детей. А велосипедистам рекомендуется надевать жилеты повышенной видимости, особенно при движении за городом.
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