Прямой эфир

Новости по тегу #ГАИ

В Могилеве произошло ДТП с участием ребенка. Пострадавшая в больнице
10 октября 2026 16:24

В Могилеве произошло ДТП с участием ребенка. Пострадавшая в больнице

Без права на предупреждение! В ГАИ напомнили об ответственности за проезд на красный
09 октября 2026 07:24

Без права на предупреждение! В ГАИ напомнили об ответственности за проезд на красный

ГАИ увеличивает сеть камер для фиксации нарушений ПДД
08 октября 2026 14:34

ГАИ увеличивает сеть камер для фиксации нарушений ПДД

Сотрудник ГАИ, получивший компенсацию, купил велосипед детям из приемной семьи
07 октября 2026 15:47

Сотрудник ГАИ, получивший компенсацию, купил велосипед детям из приемной семьи

В Минске сотрудники ГАИ остановили пьяных водителей – что им грозит?
07 октября 2026 15:15

В Минске сотрудники ГАИ остановили пьяных водителей – что им грозит?

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу
05 октября 2026 14:49

Сотрудники ГАИ помогли родителям оперативно доставить ребенка в больницу

В Минске усилят профилактику ДТП с пешеходами и велосипедистами
05 октября 2026 06:37

В Минске усилят профилактику ДТП с пешеходами и велосипедистами

Такси под контролем! ГАИ проведет профилактические рейды по всей Беларуси с 1 по 9 октября
01 октября 2026 06:04

Такси под контролем! ГАИ проведет профилактические рейды по всей Беларуси с 1 по 9 октября

Ночной заезд на мотоциклах в Речице закончился для подростков встречей с ДПС
29 сентября 2026 15:15

Ночной заезд на мотоциклах в Речице закончился для подростков встречей с ДПС

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев
28 сентября 2026 17:30

Аварийность в Минске снизилась почти на 18% за 8 месяцев

В ГАИ напомнили водителям и пешеходам, как вести себя в условиях тумана и ухудшившейся видимости
28 сентября 2026 07:33

В ГАИ напомнили водителям и пешеходам, как вести себя в условиях тумана и ухудшившейся видимости

Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением в выходные дни
25 сентября 2026 11:39

Госавтоинспекция усилит надзор за дорожным движением в выходные дни