В Москве презентовали книгу о малоизвестных страницах истории Победы в Великой Отечественной войне

Уникальные факты из истории освобождения Беларуси и жестокая правда о войне. В Москве прошла презентация масштабного исследовательского труда «Операция «Багратион». Дорогами Победы. Итоги. Уроки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Уникальные факты из истории освобождения Беларуси и жестокая правда о войне. В Москве прошла презентация масштабного исследовательского труда «Операция «Багратион». Дорогами Победы. Итоги. Уроки», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом издании собран детальный анализ ранее засекреченных архивных документов. Над проектом совместно работали белорусские и российские ученые. В последние годы правду о тех событиях европейские страны пытаются исказить. В адрес Красной армии все чаще звучат острая критика и клевета.
Новая книга приводит неопровержимые доказательства того, что представители западных государств широко поддерживали нацизм. Речь идет как о добровольцах из испанской «Голубой дивизии», так и об австрийском формировании, которое штурмовало Брестскую крепость. Всего же в годы войны гитлеровцам помогали почти два миллиона наемников.
Наталья Голубева, заслуженный деятель культуры Беларуси:
Мы впервые в этой книге приложили документы из архива Сталина, личного фонда. Вся его переписка откровенная с Черчиллем, с Рузвельтом, о тех интригах, которые велись и накануне, и в период войны. Эта книга – не новый взгляд на операцию «Багратион». Эта книга дополняет наши знания.
Анжела Садовская, заведующая отделом рекламы издательства «Беларусь»:
Это достоверная информация. Сегодня люди устали от фейков, и молодое поколение действительно не знает, кому верить. Потому что сегодня очень легко сгенерировать любую информацию. Абсолютно.
От фотографий до уникальных документов. В книге собраны свидетельства из архивов двух стран. Особенность издания – воспоминания родственников маршалов Советского Союза, которые привели страну к Победе. Этот развернутый анализ исторических событий стал главным уроком, из которого наши государства сделали правильные выводы.
Иван Баграмян, внук маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна:
Вот именно, конкретно ваша республика отличается в лучшую сторону от других, бывших республик Советского Союза. У вас все чтят героев всегда. И если мы посмотрим даже на такой факт, в каком состоянии находятся захоронения погибших, сравниться с Беларусью, по-моему, никто не может.
Первый тираж книги составил всего тысячу экземпляров. Их раскупили в первые же дни. Книга уже есть в библиотеках, а прямо сейчас в типографии готовят дополнительный тираж. Совсем скоро приобрести издание можно будет и на онлайн-платформах.