Новации для бизнеса в Беларуси! Что изменится для предпринимателей? Объясняют эксперты

В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернется общественно-политическая дискуссия. Почему необходимы изменения в законе о предпринимателях?

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Первый фактор – подняли ДФМ, Комитет госконтроля, фискальные органы. Это то, что во многих предпринимательские структуры, особенно ИП, использовались в различных отмывающих схемах с точки зрения обналички. Вот это первый фактор. Кстати, надо отдать должное, правоохранительные органы решили эту проблему, по крайней мере, фирм-однодневок. Второй фактор – это вопрос собираемости налогов. Да, государство озаботилось деньгами. А что тут плохого? У нас социально ориентированное государство. Чтобы обеспечить именно социальный аспект, военную безопасность, безопасность полностью, необходимо действительно собирать налоги. И тогда, когда один субъект или какой-то сектор предпринимательства платит налоги в разы, в десятки раз меньше, чем другие субъекты, которые занимаются аналогичным видом деятельности, это тоже ненормально. Я суммирую. Первое – это использование… Кто-то называет оптимизация налоговая, на самом деле это были действительно мошеннические схемы, то есть до оптимизации там и близко, так сказать, конь не валялся. Второе – это действительно с точки зрения собираемости налогов и равных условий. А третье – тогда, когда субъекты хозяйства, притом не только государственные и частные, а частные и частные, то есть ИП с ООО, ОДО, они объективно, так сказать, занимаются одним и тем же. И в разы, в десятки раз, еще раз я подчеркиваю цифру, фактически налоговая база у них меньше, затратная база. 40 тысяч ипэшников пострадают. Правда ли это? Георгий Гриц:

В Минэкономики, орган государственного управления, который курирует предпринимателей, озвучили цифру 40 тысяч. Вот 40 тысяч пострадают в результате. Откуда это? Зачем это? Зачем гнать волну? Откуда 40 тысяч? Вы говорите: все нормально. Коллега говорит: все нормально. А Минэкономики и ваши коллеги говорят, что 40 тысяч пострадают и лишатся работы.

Ирина Бабаченок, заместитель директора Департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:

Коллеги, мы не говорили, что 40 тысяч пострадают и лишатся работы. Мы говорили о том, что, когда нас попросили оценить предполагаемые эффекты от перечня, мы оценили стартовый перечень, его ни в коем случае нельзя рассматривать как итоговый, потому что это сейчас перечень на уровне межведомственного согласования. И вот когда мы смотрим на этот стартовый перечень, мы понимаем с учетом той статистической информации, которая у нас есть, что где-то порядка 40 тысяч индивидуальных предпринимателей на сегодня декларируют свой вид деятельности как основной, который не попадет в этот перечень. Но при этом у индивидуального предпринимателя может быть не один вид деятельности. Два, три, четыре, пять, десять. Кирилл Казаков, СТВ:

А вот можете мне назвать то, что не попадет? Ирина Бабаченок:

Что не попадет, сказать не могу. Потому что еще не было не то что публичного обсуждения, когда мы можем увидеть очень большой запрос со стороны общества, а это один из принципов, на который мы ориентируемся при разработке этого перечня. Мы же не просто его составляем, потому что нам какой-то вид деятельности нравится, как он называется, или он нам не нравится. То есть наша основная задача – учесть интересы всех заинтересованных групп. И под этими группами мы понимаем государство, бизнес и общество. Все три группы должны быть удовлетворены по большому счету. Как предприниматели реагируют на изменения в законе?

Елена Прохорова, председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин:

Я позволю себе высказаться не как председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин, а как бизнесмен. И когда стали обсуждать вопрос принятия данного закона, создана была фокус-группа в крыле предпринимателей, которая позволила нам снять реакцию наших женщин-бизнесменов о том, что происходит и как принимается этот закон. И я разрушу стереотипы, что закон принимается с некоторой долей негатива. Абсолютно нет. Большинство предпринимателей за то, чтобы уходить из серых схем. На сегодня мы имеем уже достаточно серьезную эволюционную динамику в сфере развития не серого бизнеса, а как раз таки обеленного и социально ответственного предпринимательства. И поэтому то, что касается мнения нашей фокус-группы, она не очень большая, всего 300 человек, но вместе с тем большинство предпринимателей считают, что все виды деятельности, которые подлежат лицензированию, я говорю о предпринимателях не только как индивидуальные предприниматели, а как субъекты хозяйствования малого бизнеса, то это виды деятельности, которые осуществляться должны только юридическими лицами, потому что всегда идентификация индивидуального предпринимателя идет с идентификацией физического лица. А ответственность физического лица, как правило, всегда размыта. Поэтому, когда отвечает субъект хозяйствования с достаточно интересной репутацией, уже сформированной в рынке, тогда, наверное, и уровень доверия потребителя будет выше.

Жанна Тарасевич, директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени Кунявского:

У нас все хорошо, потому что у нас союз представляет юридических лиц. И с точки зрения выравнивания условий конкуренции, как раз таки те предприятия, которые входят в наш союз, они за то, чтобы эти условия выровнялись. И это нормально. Кирилл Казаков:

Все должны платить одинаково налоги. Жанна Тарасевич:

Мы только что говорили по поводу изменений – платформы. Но это тоже надо рассматривать как возможность. Это не обязательно государство должно сделать платформу. Это тоже возможность для бизнеса, который может открыть такую платформу и обслуживать точно так же предпринимателей. Кроме этого, предприниматели, мы же тоже должны понимать, что недавно все предприниматели говорили: мы не можем, нас лишили упрощенной системы налогообложения. Пожалуйста, переходите в юридическое лицо, пользуйтесь упрощенной системой налогов. Кирилл Казаков:

Но там же больше налогов платить надо. Жанна Тарасевич:

Заполняйте книгу доходов и расходов. Не всегда больше. Там 6 %, а тут подоходный налог. То же самое было для индивидуального предпринимателя. Поэтому здесь как раз таки есть разные возможности для того, чтобы свой бизнес сохранить. И я еще раз повторяю, наш союз – все нормально. Читайте также: Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется Сколько денег идет в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов 40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц Какой бизнес нужно лицензировать и оформлять как юрлицо?

Кирилл Казаков:

Две женщины. Одна занимается тем, что она пилит ногти у себя дома, она индивидуальный предприниматель. А вторая, предположим, тоже где-нибудь на квартире, купив ее, организовала там школу английского языка. Одна в принципе занимается тем, что организовывает классы – ИП. А вторая пилит ногти – ИП. Какой из них нужно масштабировать бизнес и стать юридическим лицом? Елена Прохорова:

Вы уже ответили на свой вопрос. Что касается системы образования и медицины, даже психологии… Я считаю, что это до такой степени незащищенная ниша с точки зрения потребительского рынка. Когда человек идет получать услугу и точно не понимает, какое качество этой услуги он получит. Алена Сырова:

Сегодня у нас психологи – это прошедшие пару тренингов через Instagram. Кирилл Казаков:

Наш коллега Юрий Царев у себя в Facebook поднял тему, что, например, тренеры, которые работают в спортклубах, тоже должны какую-то сертификацию проходить. Они просто ИП чаще всего. Мы говорим, что здоровье людей – это прежде всего должно лицензироваться и проходить особые процедуры регистрации. Елена Прохорова:

Являясь руководителем консалтинговой компании, хочу сказать: когда начался процесс аккредитации, все очень боялись этого процесса. Теперь, наоборот, все благодарны тому, что он состоялся, потому что потребитель в конечном итоге получает то, что он должен получать. То, что касается фонда финансовой поддержки, поддержка осуществляется на регулярной основе. Какие виды деятельности для ИП могут исчезнуть из перечня? Кирилл Казаков:

Какие виды предпринимательской деятельности могут у нас из названия ИП исчезнуть?

Жанна Тарасевич:

Я бы посмотрела на виды бизнеса, достаточно сложные. Например, на лицензируемые виды бизнеса. Например, медицина, образование, юриспруденция. Даже если мы берем медицину, давайте возьмем стоматологию, у нас члены Союза – стоматологические организации. Врач должен быть. Если двухсменная работа, два врача. Две медсестры, медицинский регистратор и так далее. Получается, что уже точно не один плюс три. Я не могу сказать, что это точно, но такой вид деятельности может попасть. С другой стороны, сложные виды деятельности, которые требуют больших вложений, образования и так далее. Плюс виды деятельности, которые очень часто попадают под агрегатора. Есть один, который, условно, может собирать и практически манипулировать различными видами. Это виды деятельности, которые совершенно видны, попадают под агрегатора. И тогда неравные условия конкуренции – вполне возможно, могут попасть в этот список. Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики. Может ли возникнуть дефицит каких-то услуг или даже магазинов из-за нового закона о предпринимательстве?

Кирилл Казаков:

Может ли случиться такая история, что когда из ИП выпадут какие-то определенные виды деятельности, мы испытаем дефицит на некоторые услуги, закроются некоторые магазины, предприятия, рынки? Жанна Тарасевич:

Я думаю, что нет. Если бы это были 1990-е годы, то я бы сказала да. Теперь я говорю нет, потому что на сегодня, если мы посмотрим по структуре малого бизнеса, индивидуальных предпринимателей, то практически и крупный, и средний, и малый бизнес в виде микроорганизаций практически во всех отраслях есть. А единственное, может быть, не станет индивидуального предпринимателя в каком-нибудь маленьком городке, куда просто привык ходить рядышком человек, который ходил на рынок. Но туда придет сетевой магазин или же юрлицо. Алена Сырова:

Но человеку придется подождать? Жанна Тарасевич:

Но человек может перерегистрироваться. И он может практически сохранить. Буквально позавчера мне был звонок. Звонил молодой человек в барбершопе и говорил: так что, уже закрывается все, мы не можем работать? Я говорю: нет, можете точно до 2026-го. Кроме того, можете посмотреть, как перерегистрироваться. Может, вам лучше перейти в самозанятого и платить по 10 %. Главное – объяснить человеку его четкие шаги. Переход из ИП в юрлицо – как это будет работать? Об этом и других нюансах рассказали эксперты

Алена Сырова:

В чат нам пришел вопрос: «Если из ИП перейти на профдоход в статусе самозанятого, то как быть с арендой? Будут ли госорганизации заключать договор аренды помещения, как с ИП? И что будет с платежами в ФСЗН для самозанятых?» Жанна Тарасевич:

У нас точно так же заключаются договоры. Самозанятые часто приходят, снимают для себя места и продолжают работать. Договор заключается с физическим лицом. Георгий Гриц:

Применительно к этому вопросу есть одна новелла, которая является принципиальной. В рамках бесшовного перехода сегодня можно квартирный фонд использовать в качестве офиса – ты вообще никому платить не будешь.