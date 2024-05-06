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С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы

06 мая 2024 19:35
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В преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления. Один из главных в жизни праздников даже спустя почти 80 лет они встречают со слезами на глазах. Они помнят тяжелые испытания, которые выпали на их судьбу, но не теряют оптимизма и верят, что подобное на белорусской земле не повторится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в стране проживают более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Они окружены заботой и вниманием.

К марафону поздравлений присоединилась и наш корреспондент Алена Жиборт.

С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы-1

С поздравлениями и словами благодарности за мирную жизнь пришли гости во двор ветерана Ивана Невзорова. Теплые слова в его адрес также звучали под аккомпанемент оркестра Гродненской пограничной группы. Именно в этих войсках служил наш герой почти 30 лет своей жизни.

С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы-4

Иван Невзоров, ветеран Великой Отечественной войны:
Учились хорошо, занимались спортом и готовились к защите нашей Родины, всегда агитирую идти служить в пограничные войска.

С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы-7

При этом Иван Невзоров уверенно заявляет, что в случае необходимости тоже готов стать на защиту Родины. В свои 96 ветеран полон сил и энергии. Встречая гостей, он не скрывает свою радость. И в унисон вместе со всеми поет «День Победы».

С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы-10

Олег Романов, председатель партии и общественного объединения «Белая Русь»:
Отдаем дань уважения ветерану, а в его лице поколению победителей. Людей, которые защитили нашу страну, спасли ее от уничтожения, сделали так, чтобы белорусский народ остался в истории, состоялся и сегодня строил свое независимое государство, развивал свою культуру, это принципиально важно, это часть сохранения нашей исторической памяти.

Подробности в сюжете.

# День Победы # общество # Олег Романов

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