С цветами, подарками и словами благодарности – в Гродно поздравляют ветеранов накануне Дня Победы

В преддверии Дня Победы по всей стране ветераны Великой Отечественной войны принимают поздравления. Один из главных в жизни праздников даже спустя почти 80 лет они встречают со слезами на глазах. Они помнят тяжелые испытания, которые выпали на их судьбу, но не теряют оптимизма и верят, что подобное на белорусской земле не повторится, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сейчас в стране проживают более тысячи ветеранов Великой Отечественной войны. Они окружены заботой и вниманием. К марафону поздравлений присоединилась и наш корреспондент Алена Жиборт.

С поздравлениями и словами благодарности за мирную жизнь пришли гости во двор ветерана Ивана Невзорова. Теплые слова в его адрес также звучали под аккомпанемент оркестра Гродненской пограничной группы. Именно в этих войсках служил наш герой почти 30 лет своей жизни.

Иван Невзоров, ветеран Великой Отечественной войны:

Учились хорошо, занимались спортом и готовились к защите нашей Родины, всегда агитирую идти служить в пограничные войска.

При этом Иван Невзоров уверенно заявляет, что в случае необходимости тоже готов стать на защиту Родины. В свои 96 ветеран полон сил и энергии. Встречая гостей, он не скрывает свою радость. И в унисон вместе со всеми поет «День Победы».