Определены сроки проведения перенесённых матчей чемпионата Беларуси по футболу

Отдать долг календарю. Названы даты проведения некоторых перенесенных поединков чемпионата Беларуси по футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Напомним, из-за участия наших клубов в Еврокубках определенные туры оказались неполными.

Матч «Молодечно» и «Немана» состоится в среду, 10 сентября. Старт дуэли – в 18 часов. Спустя 2 недели, 24 сентября, подопечные Игоря Ковалевича померяются силами с «Гомелем». Начало в 7 вечера.

В этот же день действующий обладатель золота минское «Динамо» сразится со «Сморгонью». Стартовый свисток прозвучит в 16:30.