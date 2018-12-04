Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать

Новости Беларуси. В Витебске открылся юбилейный ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первым внимание зрителей к себе приковал один из самых востребованных пианистов мира – Борис Березовский. Его искусство отличает виртуозность и совершенство звука. Музыкант исполнил произведения русских композиторов.

Дмитрий Соллертинский, искусствовед (Россия):

В Беларуси, в Витебске есть определенная трогательность. Вот есть какая-то душевная трогательность. И все артисты, приезжавшие сюда, – я ни разу не слышал жалоб. Они как-то тут отдыхают. Какая-то тишина, покой.

Впереди выступления лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна и ансамбля солистов «Классик-Авангард». Впервые витебской публике будет представлен спектакль-концерт на основе стихов русского писателя и поэта Николая Олейникова «Из жизни насекомых».