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Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать

04 декабря 2018 08:14
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Новости Беларуси. В Витебске открылся юбилейный ХХХ Международный музыкальный фестиваль имени Соллертинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать-1

Первым внимание зрителей к себе приковал один из самых востребованных пианистов мира – Борис Березовский. Его искусство отличает виртуозность и совершенство звука. Музыкант исполнил произведения русских композиторов.

Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать-4

Дмитрий Соллертинский, искусствовед (Россия):
В Беларуси, в Витебске есть определенная трогательность. Вот есть какая-то душевная трогательность. И все артисты, приезжавшие сюда, – я ни разу не слышал жалоб. Они как-то тут отдыхают. Какая-то тишина, покой.

Впереди выступления лауреата международных конкурсов Гайка Казазяна и ансамбля солистов «Классик-Авангард». Впервые витебской публике будет представлен спектакль-концерт на основе стихов русского писателя и поэта Николая Олейникова «Из жизни насекомых».

Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать-7

Международный фестиваль им. Соллертинского открылся в Витебске: какую музыку можно здесь услышать-9

# Фестиваль # Культура # Дмитрий Соллертинский # Фотофакт

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