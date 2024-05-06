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Сколько денег идёт в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов

06 мая 2024 17:21
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В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Сколько денег идёт в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов-1

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Мы с вами – обыватели. Как и любой другой обыватель, люди планируют свои расходы, им хотелось бы больше. Денег обычно не хватает под те запросы, которые мы можем предполагать, которые хотели бы осуществить. Бюджет на самом деле мало чем отличается. Нам есть что строить, надо приводить в порядок дороги, инфраструктуру. И здесь вопрос не в том, что не хватает денег – надо у кого-то их забрать. Вопрос в том, что надо справедливо участвовать в финансировании государственных расходов. Надо вносить посильный вклад.

Много или мало платят предприниматели – тоже вопрос относительный. Если мы посмотрим в абсолютной цифре… Мы делали такой анализ – порядка миллиарда рублей в различных формах, в которых существуют предприниматели с различными режимами налогообложения. На порядка миллиард рублей в год бюджет страны от данной категории получал.

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Сколько денег идёт в казну Беларуси от ИП ежегодно? Ответил первый замминистра финансов-4

Дмитрий Кийко:
Миллиард рублей – вроде бы это много. Но если мы посмотрим относительно, это всего лишь два с небольшим процента в консолидированном бюджете. И пять с небольшим процентов – от доходов в местный бюджет. Если мы сравним с цифрой поступлений подоходного налога в бюджет, ту сумму, которую платят наемные работники, эта цифра по стране составляет по стране порядка 12 миллиардов рублей. Насколько больше!

Если в цифрах пойти глубже, то, к сожалению, приходим к такому результату, когда в целом усредненный ИП… Конечно, это, может быть, не очень правильно, есть разные виды деятельности, разная доходность. Но если мы посмотрим в целом, то получится, что ИП платит на уровне средней заработной платы по стране.

Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики – читать здесь.

# Налоги # общество # Дмитрий Кийко

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