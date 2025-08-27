Выявлены нарушения! МАРТ проверил более 140 магазинов школьных товаров

Плесень, отсутствие горячей воды, грязные матрасы! Прокуратура проводит рейды по школам в преддверии 1 сентября

До старта учебного года остается все меньше времени. Все школы страны получили паспорта готовности, но к некоторым учреждениям образования еще есть замечания. Устранить их необходимо в кратчайшие сроки.