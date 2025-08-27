Выявлены нарушения! МАРТ проверил более 140 магазинов школьных товаров

МАРТ проверил свыше 140 торговых объектов, занимающихся реализацией школьных товаров, и выдал более 65 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, пишет БЕЛТА.
В Витебске и Гомеле пресечена реализация 18 наименований школьно-письменных товаров на сумму порядка 200 белорусских рублей. Субъектам хозяйствования выданы предписания о запрете реализации товаров с истекшим сроком годности.
Установлены случаи превышения предельных максимальных торговых надбавок на некоторые канцелярские товары (цветные карандаши, гуашь и альбомы для рисования).
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