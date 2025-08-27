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Определены полуфиналисты Кубка Руслана Салея

27 августа 2025 20:11
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Определены все участники полуфиналов Кубка Руслана Салея. Первым в одну вторую шагнул жлобинский «Металлург». Он играючи справился с гродненским «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало будущему успеху хозяева заложили в дебютном отрезке, огорчив соперника дважды. Причем оба раза не лучшим образом выглядела оборона приезжих хоккеистов. Точные броски нанесли Артем Волченков и Андрей Геращенко. Едва соперники вышли из раздевалок, как отрыв «сталеваров» стал угрожающим. Это постарался Виктор Бовбель. На 46-й минуте Данила Барабаш попытался намекнуть на возрождение интриги – 1:3. Но «Металлург» не дрогнул, забив еще дважды. Финальный результат – 5:1.

Определены полуфиналисты Кубка Руслана Салея-1

Состав полуфинальных пар вы видите на экранах. Поединки одной второй состоятся совсем скоро, в пятницу. Вновь играют до одной виктории.

# Хоккей Беларуси

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