Определены полуфиналисты Кубка Руслана Салея

Определены все участники полуфиналов Кубка Руслана Салея. Первым в одну вторую шагнул жлобинский «Металлург». Он играючи справился с гродненским «Неманом», сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало будущему успеху хозяева заложили в дебютном отрезке, огорчив соперника дважды. Причем оба раза не лучшим образом выглядела оборона приезжих хоккеистов. Точные броски нанесли Артем Волченков и Андрей Геращенко. Едва соперники вышли из раздевалок, как отрыв «сталеваров» стал угрожающим. Это постарался Виктор Бовбель. На 46-й минуте Данила Барабаш попытался намекнуть на возрождение интриги – 1:3. Но «Металлург» не дрогнул, забив еще дважды. Финальный результат – 5:1.