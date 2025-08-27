Саммит ШОС в Китае будет личным триумфом Си Цзиньпина – Дзермант

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог:

Я с большой надеждой, с большим вниманием ожидаю этого визита, потому что он двойной. Первое – это Саммит ШОС в Тяньцзине, это один из важных центров Китая. И что важно, съедутся в Китай, на этот саммит главы более чем 20 государств, хотя на сегодня ШОС насчитывает их 10.

Беларусь присоединилась десятым членом к ШОС, но участников, партнеров будет гораздо больше. И это, по сути, форум, как сейчас модно говорить, глобального большинства, потому что по населению, по территории там будет представлено большинство человечества.

И то, что это происходит в Китае, который, по сути, предлагает альтернативную западной модель объединения человечества – это очень важно. Я думаю, что это будет политическим триумфом Пекина и лично председателя Си Цзиньпина, потому что я думаю, что Китай мощно подготовится к этой встрече.