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Саммит ШОС в Китае будет личным триумфом Си Цзиньпина – Дзермант

27 августа 2025 19:00
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Саммит ШОС в Китае будет личным триумфом Си Цзиньпина – Дзермант-2

Алексей Дзермант, политолог:
Я с большой надеждой, с большим вниманием ожидаю этого визита, потому что он двойной. Первое – это Саммит ШОС в Тяньцзине, это один из важных центров Китая. И что важно, съедутся в Китай, на этот саммит главы более чем 20 государств, хотя на сегодня ШОС насчитывает их 10. 

Беларусь присоединилась десятым членом к ШОС, но участников, партнеров будет гораздо больше. И это, по сути, форум, как сейчас модно говорить, глобального большинства, потому что по населению, по территории там будет представлено большинство человечества.

И то, что это происходит в Китае, который, по сути, предлагает альтернативную западной модель объединения человечества – это очень важно. Я думаю, что это будет политическим триумфом Пекина и лично председателя Си Цзиньпина, потому что я думаю, что Китай мощно подготовится к этой встрече.

Саммит ШОС в Китае будет личным триумфом Си Цзиньпина – Дзермант-4

Алексей Дзермант:
Наверняка будут какие-то важные программные заявления с китайской стороны, где мы тоже найдем для себя важную роль и важное место. В той конфигурации, которая складывается сейчас, когда Республика Беларусь, наш лидер общается напрямую, близко, тесно прежде всего с главой России, Президентом Путином, с председателем Си Цзиньпином, и тут пошел контакт еще с Трампом.

 Я думаю, что в этой конфигурации рост нашего влияния, нашей значимости, роли будет очень важным. И китайцы, безусловно, это оценят, потому что роль Беларуси будет важна в любых китайских проектах, особенно тех, которые сейчас будут снова набирать силу. 

Второй момент – это 80-летие окончания Второй мировой или, как говорят китайцы, окончание «мировой антифашистской войны». Этот термин мне представляется очень важным. То есть они рассматривают и победу советского народа над нацизмом, и свою победу над японскими захватчиками как часть мировой антифашистской войны. Этот концепт, мне кажется, очень важен не только для понимания прошлого, но и для понимания современности.

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# Международная политика # Шанхайская организация сотрудничества # Алексей Дзермант

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