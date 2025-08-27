Саммит ШОС в Китае будет личным триумфом Си Цзиньпина – Дзермант

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.
Алексей Дзермант, политолог:
Я с большой надеждой, с большим вниманием ожидаю этого визита, потому что он двойной. Первое – это Саммит ШОС в Тяньцзине, это один из важных центров Китая. И что важно, съедутся в Китай, на этот саммит главы более чем 20 государств, хотя на сегодня ШОС насчитывает их 10.
Беларусь присоединилась десятым членом к ШОС, но участников, партнеров будет гораздо больше. И это, по сути, форум, как сейчас модно говорить, глобального большинства, потому что по населению, по территории там будет представлено большинство человечества.
И то, что это происходит в Китае, который, по сути, предлагает альтернативную западной модель объединения человечества – это очень важно. Я думаю, что это будет политическим триумфом Пекина и лично председателя Си Цзиньпина, потому что я думаю, что Китай мощно подготовится к этой встрече.
Алексей Дзермант:
Наверняка будут какие-то важные программные заявления с китайской стороны, где мы тоже найдем для себя важную роль и важное место. В той конфигурации, которая складывается сейчас, когда Республика Беларусь, наш лидер общается напрямую, близко, тесно прежде всего с главой России, Президентом Путином, с председателем Си Цзиньпином, и тут пошел контакт еще с Трампом.
Я думаю, что в этой конфигурации рост нашего влияния, нашей значимости, роли будет очень важным. И китайцы, безусловно, это оценят, потому что роль Беларуси будет важна в любых китайских проектах, особенно тех, которые сейчас будут снова набирать силу.
Второй момент – это 80-летие окончания Второй мировой или, как говорят китайцы, окончание «мировой антифашистской войны». Этот термин мне представляется очень важным. То есть они рассматривают и победу советского народа над нацизмом, и свою победу над японскими захватчиками как часть мировой антифашистской войны. Этот концепт, мне кажется, очень важен не только для понимания прошлого, но и для понимания современности.
Читайте также:
Что порождает свободное владение оружием? Дзермант объяснил на примере США
Дзермант: опыт Сталина в культуре был хорош, потому что само руководство пристально следило за сферой
Дзермант – про советскую школу: это был образ маленького творца – своей судьбы, Родины и всего человечества