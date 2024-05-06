Прямой эфир

Рябцева: часть прозападной пропаганды была в том, чтобы мы верили, что на Западе всё хорошо

06 мая 2024 19:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом обсудим либеральную пропаганду, новые подходы в журналистской работе и успехи российской армии в СВО. В гостях российский журналист Леся Рябцева.

Григорий Азаренок, СТВ:
Твои слова подтверждают феномен Чебурашки.

Рябцева: часть прозападной пропаганды была в том, чтобы мы верили, что на Западе всё хорошо-1

Леся Рябцева, журналист (Россия):
Абсолютно!

Григорий Азаренок:
Молодежь с этим Чебурашкой, «Овчарка» белорусская и так далее. Вот стоило обаятельно сыграть Гармашу, и хороший сценарий, и классно снято. Мультик такой допотопный, никто не вспомнит его автора, 1970-х годов, заиграл совершенно по-новому. Он теперь символ и военный, и молодежный – какой угодно.

Леся Рябцева:
Только мы почему-то как будто бы стесняемся. У нас часть нашей пропаганды прозападной была в том, что мы верили, что на Западе все хорошо, нужно носить «варенки» и слушать музыку, смотреть только западные фильмы и мечтать попасть в Нью-Йорк. При этом мы об этом говорим, но при этом живем, повернув голову туда. И почему бы нам не вспомнить, что здесь прекрасного есть у нас? И не потому, что это именно наше. Как в Штатах – нанимать срочно негров, афроамериканцев, а у нас специально везде пихать «совок». Нет. Есть же реально какие-то клевые утерянные моменты, которые сейчас очень популярны у молодежи. Например, кеды «Два мяча». Чувак просто возродил сам советские кеды, начал отшивать на абсолютно тех же станках, на которых делали в советское время. Офигенный молодежный бренд, он сейчас расходится, как из ничего.

Читайте также:

Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны

Гигин о борьбе с беспилотниками в зоне СВО: некоторые практики остались со времён Великой Отечественной

Лебедева: змагары сами виноваты в том, что у них будет сильный враг. С ними нельзя договориться

# общество # общество

Другие новости рубрики

Все новости
Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения
06 мая 2024 18:39

Основной раскол мира идёт за души человечества? Мнения

Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны
06 мая 2024 18:35

Российская журналистка Рябцева предложила, как склонить на свою сторону тех, кто действует против страны

Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда
06 мая 2024 18:20

Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда

Как инфлюенсеры должны платить налоги – в Минэкономики предложили варианты
06 мая 2024 18:18

Как инфлюенсеры должны платить налоги – в Минэкономики предложили варианты

Минздрав увеличил зарплаты медработникам. Что делают в Беларуси для закрепления кадров в глубинке?
06 мая 2024 18:15

Минздрав увеличил зарплаты медработникам. Что делают в Беларуси для закрепления кадров в глубинке?

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям
06 мая 2024 17:53

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям

40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц
06 мая 2024 17:49

40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта
06 мая 2024 17:37

Сбежал в Беларусь от европейской «демократии»‎ и прессинга. Откровения польского судьи Томаша Шмидта

Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики
06 мая 2024 17:31

Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики

«Правда остаётся правдой». Представители СМИ почтили память погибших у стелы «Минск – город-герой»
06 мая 2024 17:28

«Правда остаётся правдой». Представители СМИ почтили память погибших у стелы «Минск – город-герой»

В Березино восстановят заброшенный дворец Потоцких
06 мая 2024 17:28

В Березино восстановят заброшенный дворец Потоцких

ГАИ Минского района усилила контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта
06 мая 2024 17:26

ГАИ Минского района усилила контроль за соблюдением ПДД водителями мототранспорта