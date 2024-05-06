Рябцева: часть прозападной пропаганды была в том, чтобы мы верили, что на Западе всё хорошо

Леся Рябцева, журналист (Россия):

Абсолютно!

Григорий Азаренок:

Молодежь с этим Чебурашкой, «Овчарка» белорусская и так далее. Вот стоило обаятельно сыграть Гармашу, и хороший сценарий, и классно снято. Мультик такой допотопный, никто не вспомнит его автора, 1970-х годов, заиграл совершенно по-новому. Он теперь символ и военный, и молодежный – какой угодно.

Леся Рябцева:

Только мы почему-то как будто бы стесняемся. У нас часть нашей пропаганды прозападной была в том, что мы верили, что на Западе все хорошо, нужно носить «варенки» и слушать музыку, смотреть только западные фильмы и мечтать попасть в Нью-Йорк. При этом мы об этом говорим, но при этом живем, повернув голову туда. И почему бы нам не вспомнить, что здесь прекрасного есть у нас? И не потому, что это именно наше. Как в Штатах – нанимать срочно негров, афроамериканцев, а у нас специально везде пихать «совок». Нет. Есть же реально какие-то клевые утерянные моменты, которые сейчас очень популярны у молодежи. Например, кеды «Два мяча». Чувак просто возродил сам советские кеды, начал отшивать на абсолютно тех же станках, на которых делали в советское время. Офигенный молодежный бренд, он сейчас расходится, как из ничего.

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