Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда
В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «По существу» развернется общественно-политическая дискуссия.
Алена Сырова, СТВ:
Давайте порассуждаем о будущем. Если мы говорим, что отчислений станет больше, по крайней мере, так ожидается…
Кирилл Казаков, СТВ:
Станут ли предприниматели жить лучше?
Алена Сырова:
Или пенсии, может, выше станут?
Екатерина Лихачева, заместитель управляющего фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
Давайте пройдем по новому закону. На сегодня у нас уплачивают взносы в обязательном порядке индивидуальные предприниматели и плательщики налога на профдоход, если мы говорим о физических лицах. Начиная с 1 октября 2024 года мы немножко расширяемся и взносы в бюджет фонда будет выплачивать дополнительно плательщики ремесленного сбора, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма и тоже уплачивающие соответствующий сбор. И плательщики единого налога, согласно 377 статье Налогового кодекса, так называемые самозанятые. То есть эти три категории добавятся к тем, кто сегодня уплачивает взнос в бюджет фонда.
Что мы ожидаем? Мы ожидаем социальную защищенность наших граждан. Как у нас вообще строится пенсионная система? Чтобы получить право на трудовую пенсию, недостаточно достичь общеустановленного пенсионного возраста – 58 лет для женщин, 63 для мужчин. И есть второе требование – наличие страхового стажа. Если говорить про 2024 год, то страховой стаж должен составлять не менее 19 с половиной лет. В следующем году это будет максимальный предел, он зафиксируется – 20 лет. Для всех наших граждан, чтобы реализовать право на трудовую пенсию, нужно дожить до пенсионного возраста – раз. И второе – сформировать страховой стаж.
Екатерина Лихачева:
Практика работы показывает, что как раз граждане, которые занимаются определенными видами самостоятельной деятельности и не уплачивают взносы, у них на сегодня добровольное право участия, они откладывают этот срок уплаты взносов. И когда доходит до пенсионного возраста, то, к сожалению, кому-то не хватает года, кому-то не хватает два. И для того, чтобы каждый сформировал свой стаж, чтобы к выходу на пенсию имел право на трудовую, а не на социальную, которая приходит на 2 года позже и составляет 50 % бюджета прожиточного минимума – 209 рублей в сегодняшних цифрах – поэтому надо, чтобы взнос уплачивали все. Законом предусмотрено, но здесь не нужно ничего опасаться. Порядок уплаты предусмотрен такой же, как и для индивидуальных предпринимателей. Взносы будут уплачиваться за период осуществления предпринимательской деятельности. Но, как и для ИП, у нас сохраняются льготы. Для тех, кто достиг пенсионного возраста, взносы можно не уплачивать.
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