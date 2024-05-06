Что изменится в плане уплаты взносов в ФСЗН для предпринимателей – подробно пояснили в Минтруда

В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернется общественно-политическая дискуссия. Алена Сырова, СТВ:

Давайте порассуждаем о будущем. Если мы говорим, что отчислений станет больше, по крайней мере, так ожидается… Кирилл Казаков, СТВ:

Станут ли предприниматели жить лучше? Алена Сырова:

Или пенсии, может, выше станут?

Екатерина Лихачева, заместитель управляющего фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Давайте пройдем по новому закону. На сегодня у нас уплачивают взносы в обязательном порядке индивидуальные предприниматели и плательщики налога на профдоход, если мы говорим о физических лицах. Начиная с 1 октября 2024 года мы немножко расширяемся и взносы в бюджет фонда будет выплачивать дополнительно плательщики ремесленного сбора, осуществляющие деятельность в сфере агроэкотуризма и тоже уплачивающие соответствующий сбор. И плательщики единого налога, согласно 377 статье Налогового кодекса, так называемые самозанятые. То есть эти три категории добавятся к тем, кто сегодня уплачивает взнос в бюджет фонда. Что мы ожидаем? Мы ожидаем социальную защищенность наших граждан. Как у нас вообще строится пенсионная система? Чтобы получить право на трудовую пенсию, недостаточно достичь общеустановленного пенсионного возраста – 58 лет для женщин, 63 для мужчин. И есть второе требование – наличие страхового стажа. Если говорить про 2024 год, то страховой стаж должен составлять не менее 19 с половиной лет. В следующем году это будет максимальный предел, он зафиксируется – 20 лет. Для всех наших граждан, чтобы реализовать право на трудовую пенсию, нужно дожить до пенсионного возраста – раз. И второе – сформировать страховой стаж.