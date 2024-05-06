Как инфлюенсеры должны платить налоги – в Минэкономики предложили варианты

В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас индивидуальные предприниматели очень часто становились инфлюенсерами, которые свои курсы открывают в Instagram. Каким образом они должны платить налоги, на ваш взгляд? Есть Блиновская из соседней России.
Алена Сырова, СТВ:
У нас есть коучи по технике речи и так далее. Как быть и как это будет отслеживаться?
Ирина Бабаченок, заместитель директора департамента по предпринимательству Министерства экономики Беларуси:
У нас есть реперные точки, по которым мы отслеживаем, быть этому виду деятельности или не быть. Наверное, каждый из нас, когда мы обращаемся за такими услугами, которые являются жизненно важными и могут оказать влияние на нас, наших близких, – это образование, здравоохранение, психология и так далее… У кого-то есть уровень самозащиты. Когда я куда-то прихожу, я четко должна понимать, к кому я прихожу и от кого получаю услугу. А у кого-то этого уровня самозащиты нет. Наверное, в данном случае такой уровень должно обеспечить государство.
Когда мы говорим, что должны быть определенные аттестации, аккредитации, лицензирования, другие защитные инструменты. И здесь даже дело не в том, в какой форме будет осуществляться этот вид деятельности – ИП, юрлицо или самостоятельная профессиональная деятельность – а в том, как будут допускаться к осуществлению этого вида деятельности. То есть к предоставлению соответствующей услуги или выполнению такой работы.
Кирилл Казаков:
В России сейчас с такими людьми, инфоцыганами, ведется конкретная работа. Понятно, что это совершенно новый вид деятельности. Мы учитываем это в нашем законе?
Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Там, наверное, вопрос, что люди вообще ничего не платили. Для такой категории, которая работает через интернет, надо предложить очень простой способ уплаты налогов, иначе проконтролировать невозможно. С учетом того, что это дистанционно, их большое количество, налогового инспектора к каждому не приставишь. Как сделать контрольную закупку, тоже непонятно. Поэтому там цифровые платформы, которые предполагают часть своего дохода заплатить, должна быть прозрачность. Может. Там должны быть безналичные расчеты, донаты.
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