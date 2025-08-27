В США при стрельбе в школе погибли 2 человека, около 20 ранены

Согласно данным главы городской полиции, злоумышленнику было чуть больше 20 лет. После нападения парень покончил с собой. У него были обнаружены винтовка, дробовик и пистолет. Инцидент произошел во время общешкольной мессы, на которой присутствовали дети с дошкольного возраста до восьмого класса. Сначала нападавший стрелял через окна, а после направился в здание. Установлено, что у преступника не было криминальной истории, но пока неизвестно, связан ли он со школой и имел ли какие-то психологические заболевания. Однако, как отмечают местные жители, подобные инциденты, к сожалению, становятся обыденностью в Миннеаполисе.