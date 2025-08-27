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В США при стрельбе в школе погибли 2 человека, около 20 ранены

27 августа 2025 19:37
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По меньшей мере двое детей погибли, еще около 20 человек получили ранения при стрельбе в католической школе в американском городе Миннеаполис, штат Миннесота, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США при стрельбе в школе погибли 2 человека, около 20 ранены-2

Согласно данным главы городской полиции, злоумышленнику было чуть больше 20 лет. После нападения парень покончил с собой. У него были обнаружены винтовка, дробовик и пистолет. Инцидент произошел во время общешкольной мессы, на которой присутствовали дети с дошкольного возраста до восьмого класса. Сначала нападавший стрелял через окна, а после направился в здание. Установлено, что у преступника не было криминальной истории, но пока неизвестно, связан ли он со школой и имел ли какие-то психологические заболевания. Однако, как отмечают местные жители, подобные инциденты, к сожалению, становятся обыденностью в Миннеаполисе.

# Новости США # Стрельба в США

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