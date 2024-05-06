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Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям

06 мая 2024 17:53
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В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям-1

Елена Прохорова, председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин:
Есть малый бизнес, где индивидуальный предприниматель работает один, у него двое наемных, сейчас он трансформируется в унитарное предприятие. Он не может содержать кадровика, юриста, бухгалтера. И он пойдет на аутсорс. И здесь возникают вопросы, что для этого бизнеса с учетом того, что создается реестр, который уже 25-й. Непонятно, для чего он создается. Предпринимателям непонятно. Но можно придумать такие инструменты, которые позволят молодому бизнесмену, который вырос из индивидуального предпринимателя в юрлицо, можно дать платформу. на которой он будет все эти процессы автономно без наемных рабочих в лице юриста, бухгалтера осуществлять.

Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям-4

Дмитрий Кийко, первый заместитель министра финансов Беларуси:
Приоткрою секрет, работа в этом направлении ведется. Задача – сделать такую платформу, оболочку для ведения бизнеса, которая посредством уже существующих сервисов, путем выдачи подсказок, построения форм отчетов на основании данных предпринимателя за него выполняла большую часть административной работы.

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# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Дмитрий Кийко

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