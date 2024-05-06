Замминистра финансов Беларуси рассказал о подготовке платформы, которая упростит жизнь предпринимателям

Елена Прохорова, председатель крыла предпринимателей Белорусского союза женщин:

Есть малый бизнес, где индивидуальный предприниматель работает один, у него двое наемных, сейчас он трансформируется в унитарное предприятие. Он не может содержать кадровика, юриста, бухгалтера. И он пойдет на аутсорс. И здесь возникают вопросы, что для этого бизнеса с учетом того, что создается реестр, который уже 25-й. Непонятно, для чего он создается. Предпринимателям непонятно. Но можно придумать такие инструменты, которые позволят молодому бизнесмену, который вырос из индивидуального предпринимателя в юрлицо, можно дать платформу. на которой он будет все эти процессы автономно без наемных рабочих в лице юриста, бухгалтера осуществлять.