40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц

В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Георгий Гриц, экономический аналитик:

Если мы ссылаемся к нашим оппонентам, они говорят, что количество ИП уйдет, обанкротится, 40 тысяч, я прошу прощения за эту цифру. А вот давайте обратимся к фактам. Вот если ИП, на 1 января текущего года их где-то около 252 тысячи, по-моему. Если смотреть динамику, то за прошлый и позапрошлый год уменьшилось на 10 тысяч в среднем. «Катастрофа, уходят». А вот давайте обратимся к зарубежным опытам, которые так любят по поводу, без повода кто-то цитировать.

Первый год – новые предприятия в Соединенных Штатах Америки, форпост западный рыночный, банкротится четверть, предприятия не выживают в первый год. Второй год – 50 %. То есть это нормальный процесс рыночной экономики, когда субъект хозяйствования, особенно с малым опытом, уходит с рынка.