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40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц

06 мая 2024 17:49
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В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц-1

Георгий Гриц, экономический аналитик:
Если мы ссылаемся к нашим оппонентам, они говорят, что количество ИП уйдет, обанкротится, 40 тысяч, я прошу прощения за эту цифру. А вот давайте обратимся к фактам. Вот если ИП, на 1 января текущего года их где-то около 252 тысячи, по-моему. Если смотреть динамику, то за прошлый и позапрошлый год уменьшилось на 10 тысяч в среднем. «Катастрофа, уходят». А вот давайте обратимся к зарубежным опытам, которые так любят по поводу, без повода кто-то цитировать.

Первый год – новые предприятия в Соединенных Штатах Америки, форпост западный рыночный, банкротится четверть, предприятия не выживают в первый год. Второй год – 50 %. То есть это нормальный процесс рыночной экономики, когда субъект хозяйствования, особенно с малым опытом, уходит с рынка.

40 тысяч ИП обанкротятся? Мнение оппонентов раскритиковал Георгий Гриц-4

Кирилл Казаков, СТВ:
Вам бы сказали, что это другое.

Георгий Гриц:
Почему другое?

Кирилл Казаков:
Потому что это политика. Тут совсем другая история.

Когда будет известен перечень видов деятельности для ИП? Рассказали в Минэкономики.

# Государственная политика в сфере предпринимательства # общество # Георгий Гриц # Кирилл Казаков

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