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Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?

06 мая 2024 19:33
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Огромный шаг вперед сделала белорусская медицина. За 30 лет уровень подготовки специалистов, оказания услуг, оснащения клиник значительно повысился. Невероятных результатов наша страна добилась в сакральной теме рождения малышей, вошла в топ государств с самой низкой младенческой смертностью, опережая не только партнеров по СНГ и европейских соседей, но и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сегодня мы занимаем 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Как удалось добиться таких результатов? Разбирались наши корреспонденты.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-1

Эти крохотные шапки и носки из натуральной шерсти надевают недоношенным малышам, чтобы они не тратили драгоценные силы на тепло. Колючий дресс-код подает сигнал – надо бороться и жить, и это тоже часть интенсивной терапии. В Беларуси ежегодно раньше срока на свет появляются более 4 тысяч детей, практически 250 из них с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма). Медики борются за каждого маленького пациента.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-4

Но так было не всегда. В начале 90-х без специального оборудования белорусские неонатологи были бессильны. В это трудно поверить, но чтобы создать вокруг недоношенного малыша положительное давление, на головы детям надевали специальные пакеты. За хрупкую жизнь врачи боролись как могли, и сегодня им есть с чем сравнить. Благодаря техническому перевооружению реанимаций и квалификации наших врачей право на жизнь получили тысячи детей, ранее обреченных на смерть.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-7

Наталья Матусевич, заведующая отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:
У нас очень хороший аппарат УЗИ-диагностики, который позволяет видеть и кровоизлияние в голове, позволяет нам, что очень важно, предвидеть патологию у недоношенных деток, связанную с недоношенностью его сердца. Не пожинать плоды и осложнения и бороться с этим, а именно предвидеть.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-10

Еще в 90-х Беларусь сделала ставку на социально ориентированный вектор. И как бы ни складывались обстоятельства, эти программы развиваются в первую очередь. Семейная политика включает в себя большой комплекс поддержки. Предусмотрено 11 видов государственных пособий. В том числе беспрецедентный декретный отпуск продолжительностью в три года. На стабильно низкий уровень младенческой и материнской смертности удалось выйти благодаря серьезнейшему медицинскому обследованию. УЗИ-скрининги, консультирование врачей-специалистов, лабораторная диагностика – все это для белорусов бесплатно. Колоссальные усилия предприняты, чтобы создать условия для рождения и воспитания детей.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
А для молодых и будущих мамочек отмечу, что Беларусь занимает 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран (Всемирная организация сотрудничества, не я). На этот комфорт мы работали по всем направлениям, начиная от строительства учреждений дошкольного и школьного образования, медицинских, спортивных, развивающих центров, заканчивая разработкой общеобразовательных программ. Мы ввели в эксплуатацию 170 тысяч ученических мест в учреждениях общего среднего образования, 55 тысяч мест – в дошкольных. За 30 лет достигли почти стопроцентной обеспеченности малышей местом в детском саду. В начале 90‑х только около половины детишек шли в первый класс из детского сада. Подробности.

Подробности в сюжете.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-16

За последние три года в Беларуси возвели около 50 детских садов. Активно строят дошкольные учреждения в Могилевской области – плюс 7 за три года. Это позволило снизить наполняемость групп. Чтобы узнать о наличии свободных мест, родителям больше не надо обивать пороги отделов образования. На сайте Министерства образования полезная информация доступна по клику мышки.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-19

Людмила Багновская, главный специалист управления дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Могилевского облисполкома:
Чтобы не интересоваться каждый раз, не звонить, у тебя это всегда перед глазами. Сейчас достаточно много гаджетов у родителей. И можно это осуществлять и с мобильного телефона, поэтому это, конечно же, все для удобства родителей.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-22

Стране важен и нужен каждый ребенок, и там, где начинаются сомнения будущей мамы, за жизнь маленького белоруса еще в утробе борются его ангелы на земле. Гомельскую область можно считать первопроходцем в теме предабортного консультирования. Только в 2023 году после общения с психологами 700 женщины решили испытать радость материнства. Дети часто появляются «не вовремя». Но это всегда счастье. Услышать, как оно звучит, дают всем тем, кто приходит на консультацию.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-25

Светлана Погарцева, врач акушер-гинеколог Гомельской центральной городской поликлиники:
Когда женщина услышала сердцебиение, увидела своего этого маленького младенца в себе, она, конечно же, уходит вначале в раздумьях. А потом иногда таблетки и возвращает. Знаете, для нас, акушеров-гинекологов, это настолько волнительный момент.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-28

Тем, кто уже отчаялся в попытках стать родителем, государство дает шанс на исполнение мечты. 4-й год в стране действует программа, благодаря которой бесплодным супружеским парам оплачивают одну попытку ЭКО. Только за последние пять лет таким образом на свет появились более 4 тысяч маленьких белорусов. Один из трех центров, где предоставляют такую возможность, работает в Гомеле.

Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?-31

Наталья Громыко, заведующая отделением Гомельского областного диагностического медико-генетического центра с консультацией «Брак и семья»:
В прошлом году мы сделали 277 циклов бюджетной попытки ЭКО и получили 78 беременностей. Появилось и больше методов диагностики, и возможных методов лечения.

Инвестиции государства в семью и поддержку материнства оправданы, ведь каждая новая жизнь – это шаг к демографической безопасности, это наше продолжение и наше будущее.

# Государственная политика в области здравоохранения # общество # Александр Лукашенко # Юлия Мычка

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