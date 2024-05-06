Беларусь – 20-я в списке самых удобных для материнства стран: как удалось достичь таких результатов?

Огромный шаг вперед сделала белорусская медицина. За 30 лет уровень подготовки специалистов, оказания услуг, оснащения клиник значительно повысился. Невероятных результатов наша страна добилась в сакральной теме рождения малышей, вошла в топ государств с самой низкой младенческой смертностью, опережая не только партнеров по СНГ и европейских соседей, но и США, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня мы занимаем 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран. Как удалось добиться таких результатов? Разбирались наши корреспонденты.

Эти крохотные шапки и носки из натуральной шерсти надевают недоношенным малышам, чтобы они не тратили драгоценные силы на тепло. Колючий дресс-код подает сигнал – надо бороться и жить, и это тоже часть интенсивной терапии. В Беларуси ежегодно раньше срока на свет появляются более 4 тысяч детей, практически 250 из них с экстремально низкой массой тела (до 1 килограмма). Медики борются за каждого маленького пациента.

Но так было не всегда. В начале 90-х без специального оборудования белорусские неонатологи были бессильны. В это трудно поверить, но чтобы создать вокруг недоношенного малыша положительное давление, на головы детям надевали специальные пакеты. За хрупкую жизнь врачи боролись как могли, и сегодня им есть с чем сравнить. Благодаря техническому перевооружению реанимаций и квалификации наших врачей право на жизнь получили тысячи детей, ранее обреченных на смерть.

Наталья Матусевич, заведующая отделением анестезиологии и реанимации для новорожденных Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи:

У нас очень хороший аппарат УЗИ-диагностики, который позволяет видеть и кровоизлияние в голове, позволяет нам, что очень важно, предвидеть патологию у недоношенных деток, связанную с недоношенностью его сердца. Не пожинать плоды и осложнения и бороться с этим, а именно предвидеть.

Еще в 90-х Беларусь сделала ставку на социально ориентированный вектор. И как бы ни складывались обстоятельства, эти программы развиваются в первую очередь. Семейная политика включает в себя большой комплекс поддержки. Предусмотрено 11 видов государственных пособий. В том числе беспрецедентный декретный отпуск продолжительностью в три года. На стабильно низкий уровень младенческой и материнской смертности удалось выйти благодаря серьезнейшему медицинскому обследованию. УЗИ-скрининги, консультирование врачей-специалистов, лабораторная диагностика – все это для белорусов бесплатно. Колоссальные усилия предприняты, чтобы создать условия для рождения и воспитания детей.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

А для молодых и будущих мамочек отмечу, что Беларусь занимает 20-ю позицию в рейтинге самых комфортных для материнства стран (Всемирная организация сотрудничества, не я). На этот комфорт мы работали по всем направлениям, начиная от строительства учреждений дошкольного и школьного образования, медицинских, спортивных, развивающих центров, заканчивая разработкой общеобразовательных программ. Мы ввели в эксплуатацию 170 тысяч ученических мест в учреждениях общего среднего образования, 55 тысяч мест – в дошкольных. За 30 лет достигли почти стопроцентной обеспеченности малышей местом в детском саду. В начале 90‑х только около половины детишек шли в первый класс из детского сада. Подробности. Подробности в сюжете.

За последние три года в Беларуси возвели около 50 детских садов. Активно строят дошкольные учреждения в Могилевской области – плюс 7 за три года. Это позволило снизить наполняемость групп. Чтобы узнать о наличии свободных мест, родителям больше не надо обивать пороги отделов образования. На сайте Министерства образования полезная информация доступна по клику мышки.

Людмила Багновская, главный специалист управления дошкольного, общего среднего, профессионально-технического и среднего специального образования главного управления по образованию Могилевского облисполкома:

Чтобы не интересоваться каждый раз, не звонить, у тебя это всегда перед глазами. Сейчас достаточно много гаджетов у родителей. И можно это осуществлять и с мобильного телефона, поэтому это, конечно же, все для удобства родителей.

Стране важен и нужен каждый ребенок, и там, где начинаются сомнения будущей мамы, за жизнь маленького белоруса еще в утробе борются его ангелы на земле. Гомельскую область можно считать первопроходцем в теме предабортного консультирования. Только в 2023 году после общения с психологами 700 женщины решили испытать радость материнства. Дети часто появляются «не вовремя». Но это всегда счастье. Услышать, как оно звучит, дают всем тем, кто приходит на консультацию.

Светлана Погарцева, врач акушер-гинеколог Гомельской центральной городской поликлиники:

Когда женщина услышала сердцебиение, увидела своего этого маленького младенца в себе, она, конечно же, уходит вначале в раздумьях. А потом иногда таблетки и возвращает. Знаете, для нас, акушеров-гинекологов, это настолько волнительный момент.

Тем, кто уже отчаялся в попытках стать родителем, государство дает шанс на исполнение мечты. 4-й год в стране действует программа, благодаря которой бесплодным супружеским парам оплачивают одну попытку ЭКО. Только за последние пять лет таким образом на свет появились более 4 тысяч маленьких белорусов. Один из трех центров, где предоставляют такую возможность, работает в Гомеле.