Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется

В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Алена Сырова, СТВ:

Насколько увеличат налоговые сборы? Часто рассуждают, например, о том, что белорусы не в полном объеме платят за наши социальные блага, за ту же самую коммуналку и так далее, то есть государство основное бремя все-таки берет на себя.

Кирилл Казаков, СТВ:

Президент про электричество говорил – около 50 %.

Алена Сырова:

Можно ли говорить, что и налоги, грубо говоря, не в полной мере получаете такие, на которые рассчитывали?

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:

Давайте исходить из того, что в первую очередь закон не направлен на фискализацию. То есть если мы открываем недавно принятый закон...

Кирилл Казаков:

Это вы так думаете, а там думают иначе.