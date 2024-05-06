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Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется

06 мая 2024 16:41
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В чем заключается законодательная перезагрузка для предпринимателей? Каким образом расширятся возможности поддержки малого и среднего бизнеса? На что вообще нацелены новые правила для коммерческого поля? На площадке ток-шоу «‎По существу» развернулась общественно-политическая дискуссия.

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется-1

Алена Сырова, СТВ:
Насколько увеличат налоговые сборы? Часто рассуждают, например, о том, что белорусы не в полном объеме платят за наши социальные блага, за ту же самую коммуналку и так далее, то есть государство основное бремя все-таки берет на себя.

Кирилл Казаков, СТВ:
Президент про электричество говорил – около 50 %.

Алена Сырова:
Можно ли говорить, что и налоги, грубо говоря, не в полной мере получаете такие, на которые рассчитывали?

Андрей Ковалевский, начальник главного управления налогообложения физических лиц Министерства по налогам и сборам Беларуси:
Давайте исходить из того, что в первую очередь закон не направлен на фискализацию. То есть если мы открываем недавно принятый закон...

Кирилл Казаков:
Это вы так думаете, а там думают иначе.

Андрей Ковалевский о новом законе для ИП: с точки зрения налогов ничего не поменяется-4

Андрей Ковалевский:
Но в законе нигде не найдем фразу о том, что повысить ставку такого налога, отменить льготы, усилить налоговый контроль. Нет. Закон в первую очередь направлен на упорядочение деятельности. Поэтому налоговые режимы как были, так и остаются. Те добропорядочные плательщики, которые работали, для них ничего не меняется. Ведь налоговая нагрузка в нашей стране не самая высокая. Возьмем ставку подоходного налога для наемных работников, 13 %. Предпринимателю ставки подоходного налога с доходов от деятельности составляют 20 %. При этом предприниматель имеет право учесть расходы. Либо, если у него небольшие расходы, имеет право применить норматив, 20 %. Таким образом, реальное изъятие никогда не превысит 16 %. Во многих западных странах ставки подоходного доходят до 50-70 %. Мы много читали, что ряд граждан отказываются от гражданства своего рожденного и принимают гражданство, например, Российской Федерации.

Кирилл Казаков:
Депардье, например. 

Андрей Ковалевский:
Правильно. Самый, наверное, яркий пример, показательный и яркий. Поэтому вести речь о том, что значительный налоговый эффект от этого – это не произойдет. В первую очередь упорядочение деятельности и, конечно, уменьшение схем налоговой минимизации.

# Налоги # Экономика # Андрей Ковалевский

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