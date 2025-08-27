Дзермант: если Китай и Индия объединятся, никакие англосаксы не смогут строить хитрые козни

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с гостем обсудим предстоящий саммит ШОС и нависшие угрозы над Беларусью. В эфире политолог Алексей Дзермант.

Алексей Дзермант, политолог: Мы знаем, что Индия относилась нейтрально к активизации ШОС, каким-то новым инициативам от имени ШОС. Сейчас мы ожидаем визит премьер-министра Моди в Китай. Уверен, пойдет активизация по линии ШОС. И в этом смысле, если это сближение получит стратегическую глубину, стратегическое обоснование, мы увидим абсолютное изменение баланса сил в Евразии. Потому что мечта англосаксов была – Индию, Китаю противопоставить, вовлечь Индию в свои блоки союза антикитайцев.

Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

Две очень быстро развивающиеся страны с гигантским населением, и единственный вариант противостоять их развитию – это их противопоставить друг другу, столкнуть. Команда Байдена, не сам дедушка, а Салливан и Блинкен, делали это довольно успешно.

Алексей Дзермант:

Но дело в том, что индийцы не дебилы. Они понимают, что с ними хотят сделать. Может быть, там нет великой любви между индийскими и китайским народами, потому что есть определенное трение пограничное и так далее. Но они ведь прекрасно понимают, что столкновение приведет к катастрофе как Индию, так и Китай.

На мой взгляд, эти две цивилизации, особенно если еще подключится русская цивилизация, Союзное государство, чтобы найти какой-то баланс сил в этом треугольнике, тогда действительно никакие англосаксы никакие хитрые козни – ничего не смогут сделать.

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