Николай Щёкин: «То, что сейчас происходит, – ещё немножко, и будет грань Хатыни»

Новости Беларуси. Гуманитарная катастрофа может стать геополитической трагедией. Поляки явно настроены на дальнейшую конфронтацию, а слезы детей у них вызывают только смех. В это же время свою глубокую озабоченность ситуацией выразил и президент США Байден, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, что Польша является сателлитом Америки и не сделала бы ни одного шага без одобрения хозяев. Насколько опасна ситуация сейчас, рассуждают Григорий Азаренок и философ Николай Щекин в авторской программе «Тайные пружины политики 2.0». Григорий Азаренок, СТВ:

Времена тревожные. Запад не ведает, что творит, или все-таки ведает? На Юге проходят эти беженцы – тысячи, сотни тысяч. А здесь какие-то 2 000. Кому они помешали?

Николай Щекин, философ, политолог:

Времена действительно очень тревожные. Ведает. Вы поймите, цель и задачи не изменились. Изменилась методика. В качестве новой избранной методики миграционный не просто кризис, а миграционная проблема, которую сами они и создали. Сегодня мы наблюдаем на границе с нами такой новый европейский миграционный холокост. Который организовала непосредственно Польша. С помощью денег Вашингтона. Григорий Азаренок:

Тут заявления и нашего Президента, и президента Путина о том, что корни мафиозных цепочек, которые переправляют людей, находятся там, на Западе. Мы уже все понимаем, что эти мафиозные структуры явно связаны со спецслужбами. Николай Щекин:

На протяжении многих лет все говорили, якобы кто-то что-то там проплачивает их. Президент Лукашенко, скажем так, вскрыл гнойник. Вообще, мафиозные структуры Европы. Все в мире увидели, насколько все коррумпировано. Посмотрите, что делается вообще в комплексе. Давайте проанализируем. Акватория Черного моря. Напрягается ситуация. Напрягается ситуация в Балтийском регионе. Тут же, на границе с Беларусью. Причем искусственно, целенаправленно. Ведь на Юге (Греция, Италия, Франция) проходят эти беженцы – тысячи, сотни тысяч. А здесь какие-то 2 000. Скажите, кому они помешали? Григорий Азаренок:

Скажите, мысль пришла. Случайно ли это после подписания союзных программ происходит? «Это прямое торпедирование Союзного государства как конкурента, как своего рода цивилизационного феномена»

Николай Щекин:

В том-то и дело, что это прямое торпедирование Союзного государства как конкурента, как своего рода цивилизационного феномена. Они увидели, что они проигрывают. Я вот что скажу, вот этот миграционный кризис на границе с Беларусью сейчас, в принципе, открыл прямую дорогу на саморазрушение самой Европы. Европа пошла по пути саморазрушения. Все. Это уже окончательно. Но они не понимают простую вещь. Если только что-то произойдет в смысле военного столкновения, конфликта на границе с нами, Европа перестанет существовать. А Польша потеряет свою государственность. Григорий Азаренок:

А ведь еще афганцы идут. Которых американцы кинули. Эти афганцы помнят трапы самолетов. «У курдов хорошая память. Они еще отомстят, поверьте» Николай Щекин:

Это ведь только начало. Все помнят. Как говорится, Восток – дело тонкое, а у курдов хорошая память. Они еще отомстят, поверьте. Они показали, что они наследники эсэсовцев и те гестаповские методы, которые применяют по отношению к мигрантам, это нас с вами удивляет. Вы заметьте, Европу это не удивляет. Это нормально для них. Григорий Азаренок:

Да, сегодня Президент в интервью Игорю Коротченко отметил, что измельчали европейские политики, сравнил их с предыдущим поколением – Шредером, Шираком и так далее. Было еще до этого поколение – Черчилль, Де Голль, это уже совсем другой калибр. Но вот что важно. Эти политики нынешнего поколения западные не чувствовали запаха войны. Им даже отцы об этом уже не рассказывали, потому что это люди 1980-х годов рождения, 1990-х. Для них война – это веселая прогулка по Ближнему Востоку.

Николай Щекин:

Да. Мы с вами как-то уже говорили, что времена Маргарет Тэтчер, Гельмута Коля, Франсуа Миттерана ушли. Все. Классическая Европа, классический Запад ушел уже в небытие. Сейчас все европейские лидеры больны политической деменцией. Вот отсюда мы видим перекосы и в головах, и, естественно, это происходит в реальности. Они даже не понимают, что такое страна и что такое ею управлять. Вы можете себе представить… «Президент Лукашенко им не по зубам оказался, слишком крепкий, вот в чем дело» Григорий Азаренок:

Да, они даже не заинтересованы в будущем этих стран, у них нет детей. Николай Щекин:

А зачем им будущее этих стран? Они все банкиры, они все зарабатывают деньги. Вы поймите, что сегодня все лидеры западноевропейских стран, как я их называю, это все пассажиры стола. Пришли и ушли. Все на этом закончилось. Они не несут никакой ответственности ни за что. Когда Дуда и Моравецкий приехали на границу, кстати, около Беларуси, меня удивила такая вещь, что они сразу же стали разговаривать с натовцами, со всеми остальными. Удивила такая вещь, что, в принципе, они объявили своего рода европейское сафари. На мигрантов. Вот только Президент Лукашенко им не по зубам оказался, слишком крепкий, вот в чем дело. Григорий Азаренок:

И сразу завопили, когда только прозвучала мысль о транзите, хотя Президент же сказал, это будет в случае, если вы продолжите так себя вести, будете накладывать новые санкции, новое давление. Николай Щекин:

Они не умеют слушать. Действительно, Президент сказал, если. В данном случае пока повода в этом смысле нет, да. Но Президент предупредил.

Григорий Азаренок:

Ну, попробовал Дуда позвонить Тихановской, помогло? «Позвонит Меркель Президенту Лукашенко, никуда она не денется» Николай Щекин:

Ну, пригласили Тихановскую в Бундестаг, по-моему, там поаплодировали ей. Дальше что? Понимаете, это все-таки такие игры несерьезные абсолютно. Григорий Азаренок:

Но это на публику, но на самом деле и Путин сегодня сказал, что вроде как и Меркель готова уже позвонить. Николай Щекин:

Понимаете, на публику, но ведь идет формирование общественного мнения – вот это опасно, вот в чем дело. Позвонит Меркель Президенту Лукашенко, никуда она не денется. Все будут звонить, и все сюда приедут. И в ближайшее время, я думаю, придется им надавить всем европейским сообществом на Польшу и сделать этот коридор транзитный. Григорий Азаренок:

Сегодня мы видим, что Мюнхен уже согласился их принять, потребовал от Польши их провести, то есть на самом деле старая Европа все-таки еще понимает, что такое баланс сил, интересов, что это надо удержать. А вот эта молодая Европа, Литва, Польша, недоевропа, Украина, или це Европа, они просто вообще не понимают, не соображают.

«Они должны понести наказание, причем в Международном суде. Либо трибунал» Николай Щекин:

Континентальная Европа показала, что власть в Польше преступна. Вообще, я согласен с той позицией, что необходимо сейчас Следственному комитету, прокуратуре нашей накапливать дела… Григорий Азаренок:

По мигрантам сегодня было заявление, что уже по смертям будут заведены уголовные дела. Николай Щекин:

И объявлять, по большому счету, в розыск и Дуду, и Моравецкого. И статью против человечности еще никто не отменял. Григорий Азаренок:

Там целый ряд у них нарушений международных законов. Николай Щекин:

Поэтому в этом смысле это преступники. Они должны понести наказание, причем в Международном суде. Либо трибунал. Как хотите, в Гааге, в Минске. Это не столь важно. Можно и Минске сделать трибунал. У нас великолепный Верховный суд, вполне объективный, непредвзятый. И сделать таким образом, чтобы это было публично, чтобы другим в назидание было. А то, что это преступная власть, говорит даже то, что само гражданское общество в Польше возмущено. Григорий Азаренок:

И мы много сейчас говорим о Польше, о поляках, но тем не менее Ярузельскому было бы стыдно за это все позорище, которое сейчас происходит.

Щекин о Польше: «Это государство оказалось токсичным не только для Беларуси, не только для Европы» Николай Щекин:

Там сейчас многим стыдно. Вы посмотрите, допустим, Польский совет женщин уже выступил против. Как бы не получилось так, что само это гражданское общество снесет эту власть. И будет то же самое, что с Саакашвили. Вот эта судьба Саакашвили у Дуды и у Моравецкого. Григорий Азаренок:

Да и вообще, когда Польша начинала строить свою государственность на националистической основе, всегда это заканчивалось разделами Речи Посполитой или 1939 годом, или еще чем-то подобным. Николай Щекин:

Не надо забывать, что Польша на протяжении многих веков являлась провокатором многих конфликтов. Григорий Азаренок:

Кстати, это единственный прецедент в истории, когда просто европейский консенсус был на том, что это государство должно перестать существовать. Николай Щекин:

На данный момент это государство оказалось токсичным не только для Беларуси, не только для Европы, но, как ни странно, для своих граждан. Давайте отметим одну очень важную вещь. Как они говорят, диктатор Лукашенко, как это ни странно, позволил со своей территории всем журналистам, вашим коллегам, из Европы приехать и снимать здесь.

Григорий Азаренок:

Кому угодно. Вон, уже Мэтью Чанс бегает. Посмотрим, что он там снимет. «Это и есть та самая фашиствующая демократия. Мы ее сейчас воочию увидели» Николай Щекин:

Посмотрим, что он там снимет. Но дело не в этом. А почему Польша не пропускает? Там же стоят целые автобусы с волонтерами… Григорий Азаренок:

Они в машинах скорой помощи пробивают колеса, в которых везут волонтеров. Николай Щекин:

Это и есть витрина всей Европы, нацистской Европы. Это и есть та самая фашиствующая демократия. Мы ее сейчас воочию увидели. Мы все думали, как же так, где же это. Вот. Совсем у нас под боком. Наши депутаты, сенаторы по призыву Президента и не только, БРСМ, «Белая Русь», наши гражданские объединения, они там, они кормят, поят людей, сейчас палатки устанавливают. Великолепно просто в этот раз сработали наши сенаторы. Григорий Азаренок:

Журналисты. Людмила Гладкая уже второй раз туда приехала.

Николай Щекин:

За очень короткий период такая оперативная работа была проведена с гражданским обществом. И мы увидели комплексную, системную помощь всем этим беженцам. Их же вроде бы немного. Григорий Азаренок:

Просто вот эти 10 метров – это уже граница цивилизаций. Вот здесь – стрельба, собаки, ток, пули. А вот здесь – еда и тепло. «Это называется военно-политическим и в особенности психологическим садизмом» Николай Щекин:

Вот вы там были. Что вас больше всего поразило, когда сразу увидели? Григорий Азаренок:

Как играют с нашими пограничниками маленькие дети. Николай Щекин:

О. А с той стороны что делают они? Григорий Азаренок:

Они демонстративно перед ними пьют. Дети плачут, они пьют воду и ржут. Николай Щекин:

Вот это называется военно-политическим и в особенности психологическим садизмом. Что такое ночью не давать спать детям, по большому счету, включать громкоговорители. Это мне напомнило Брест 1941-го года, когда загнали наших в Брестскую крепость.