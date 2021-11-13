ГПК: «Польша в нарушение договорённостей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси всего 268 грузовиков»

Введенный официальной Варшавой режим ЧП на приграничной территории спровоцировал информационный вакуум в самой Польше. У местного населения нет ни единого шанса узнать, что же на самом деле происходит на белорусско-польском рубеже, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Пункт пропуска «Бобровники» – «Берестовица» имеет пропускную способность 500 грузовых автомобилей на выезд и столько же на въезд. За истекшие сутки польская сторона в нарушение договоренностей о выполнении пропускной способности оформила на выезд из Беларуси, то есть в Польшу на въезд, всего 268 грузовых транспортных средств. Мы вместе с тем за эти же сутки оформили въезжающих на территорию Беларуси 562 грузовика. То есть перевыполнили пропускную способность. Сейчас в очереди на выезд в Польшу находится 250 грузовых транспортных средств. Еще одним фактором, существенно влияющим на формирование очередей перед пунктом пропуска, является закрытие в одностороннем порядке по инициативе польской стороны пункта пропуска «Кузница Белостокская» (с нашей стороны – «Брузги»). Естественно, грузовой поток переориентировался на ближайшие международные автомобильные пункты пропуска, в том числе «Бобровники» – «Берестовица».