Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам

Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь» 13 ноября принимала Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маршруте участников самый древний и один из молодых городов страны – Полоцк и Новополоцк.

Первой остановкой колонны стало нефтеперерабатывающее предприятие. Многие из участников побывали здесь впервые, а масштабы произвели на них впечатление. На территории завода находится памятник воинам-освободителям села Троицкое. Участники автопробега почтили их память минутой молчания и возложили цветы. Посетили патриоты и главные культурные достопримечательности Полотчины и страны – Софийский собор и Спасо-Евфросиниевский монастырь.

У нас уже сложились очень дружеские взаимоотношения. И позиция единая – за наше государство, за наше будущее. Есть настолько много хорошего. И того, что мы сами строили все эти годы своими руками.

Как только во всех информационных источниках появилось объявление о том, что мы стартуем, конечно же, единомышленники стали созваниваться, объединяться, поэтому неудивительно, что сегодня так много нас.