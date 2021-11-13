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Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам

13 ноября 2021 17:35
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Новости Беларуси. Автопробег «За единую Беларусь» 13 ноября принимала Витебская область, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В маршруте участников самый древний и один из молодых городов страны – Полоцк и Новополоцк.  

Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам-1

Первой остановкой колонны стало нефтеперерабатывающее предприятие. Многие из участников побывали здесь впервые, а масштабы произвели на них впечатление. На территории завода находится памятник воинам-освободителям села Троицкое. Участники автопробега почтили их память минутой молчания и возложили цветы. Посетили патриоты и главные культурные достопримечательности Полотчины и страны – Софийский собор и Спасо-Евфросиниевский монастырь.  

Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам-4

У нас уже сложились очень дружеские взаимоотношения. И позиция единая – за наше государство, за наше будущее. Есть настолько много хорошего. И того, что мы сами строили все эти годы своими руками.  

Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам-7

Как только во всех информационных источниках появилось объявление о том, что мы стартуем, конечно же, единомышленники стали созваниваться, объединяться, поэтому неудивительно, что сегодня так много нас.  

Тёплые вещи, еда и средства гигиены. Участники автопробега «За единую Беларусь» собрали помощь беженцам-10

Ситуация на белорусско-польской границе не оставила равнодушными участников автопробега «За единую Беларусь». Для беженцев неравнодушные белорусы собрали теплые вещи, средства гигиены и продукты питания. В ближайшее время все это передадут на границу.  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Юлия Алексеюк # Фотофакт

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