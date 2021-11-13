Лукашенко о беженцах: люди по вашему призыву едут, хотят к вам через Беларусь попасть, к нам прилетают абсолютно законно

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Люди обречены не на выживание, а на дикое, жуткое существование в этой стране и абсолютно беспросветно все. Что им делать? Надо искать лучшей жизни. Так живой человек всегда бы поступал. А тут устами Меркель в свое время, в 2015 или каком году, и другими: приезжайте к нам. Они их позвали, и пошел транзит. А самое опасное сегодня – этот транзит обеспечивается людьми. Там люди формируют эти колонны. Сейчас вот из Афганистана пошел приток, и он только начался. А из Афганистана хлынут люди, и их несколько миллионов, которые служили американцам в Афганистане. И американцы их тоже позвали, но приказали Европе и Центральной Азии. Правда, центральноазиатские республики сказали: «Извините-извините». Куда они пойдут? Они пойдут в Европу. Американцы говорят: «Пусть временно у вас побудут». Так как казахам, узбекам говорят, таджикам и так далее. Временно! Что такое временно – мы знаем.

Это же американцы. Ну, они вам служили, заберите – сколько там – три или пять миллионов, заберите к себе. Нет. И вот пошли эти афганцы через центральноазиатские наши республики, через Россию, через Беларусь, туда, дальше. И не только этим маршрутом, вы имейте в виду, они идут и через Украину! Но Украина у них своя, они пока помалкивают. Беларусь чужая, надо молотить, а тем более у Лукашенко за спиной Путин стоит и его все время толкает на Запад (так же они пописывают). И миграционная эта волна – это гибридная война Лукашенко, поддерживаемая Путиным.

При чем тут Путин? При чем тут Лукашенко? Вы разбомбили Афганистан и туда, дальше. Ну и люди по вашему призыву едут к вам. Да, сейчас они нашли дыру в Беларуси, хотят к вам через Беларусь попасть. Они к нам приезжают, прилетают абсолютно законно, они прилетают в наш аэропорт, в который коллективный Запад, как ты сказал, никого не пускает из своих авиакомпаний. То есть они для себя закрыли белорусский аэропорт. Но свято место пусто не бывает – сюда десятками ринулись самолеты из Ближнего, Дальнего Востока, из разбомбленных государств. Едут люди и идут на границу.

Вот вчера впервые около двух тысяч, а, может, чуть больше, сконцентрировались где-то в разных местах: в Минске, в лесах. Их подвезли туда. Я же говорю, что этот транзит обеспечивают люди: там на самолет посадят – самолет сюда прилетит, здесь их возьмут – на границу отвезут, через границу переведут. И там их принимают уже свои.