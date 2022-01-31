Николай Щёкин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб»

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Илья Бегун, аналитик:
Как говорится, когда жареный петух… Когда уже будет горячее, если вдруг, то они зададутся вопросом, а как они в следующий раз попадут к родственникам? На автобус они уже не сядут в случае более горячего вопроса.
Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:
В случае напряжения их всех в один вагон и куда-нибудь пустят.
Илья Бегун:
В концлагерь и все. А тех, у кого родственники, сразу же куда-нибудь подальше.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Вот эти вопросы, может быть, как раз и станут критериями в определении гражданского общества в конечном результате. Может, они как раз и будут той матрицей, которую потребовал от нас Президент. Это большая интеллектуальная, философская, социологическая, историческая работа. Интеллектуальная – это очень серьезно.
Даже сегодня, будучи в районе, хочу сказать. Может, и большая ответственность, но, вы знаете, подавляющее большинство поддерживает главу государства, готовы подставить плечо. Более того, спрашивали даже сегодня: чем еще можно помочь? Это правда. Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб.
Николай Бузин, доктор военных наук, профессор:
Каждая научная деятельность в итоге реализуется в обществе, в реальной жизни. И вот эта возможность реализовать эти идеи в жизнь была продемонстрирована нашим Президентом.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Николай, вы правильно сказали, абсолютно вас поддерживаю. И сегодня я горжусь нашим Президентом, я горжусь, что родился в Республике Беларусь, и я горжусь, что сегодня она сильное, мирное, процветающее государство в славянском мире. Мы этим гордимся, вот этой мощью. Это гордость за нашу страну, за наших людей.
Николай Щекин:
Но доказывать это надо действиями, работой.
Дмитрий Кудин:
Мы это докажем, однозначно.
Григорий Азаренок:
Был недавно маленький опрос, который подтвердил, что даже городское население, которое, казалось бы, должно поддерживать тех, поддерживает Президента.
Алена Сырова, СТВ:
Появилась информация о том, что Послание Президентах только по белорусскому телевидению, только в городах Беларуси посмотрели около 1 миллиона 700 тысяч человек. А сколько обсудили и в Telegram-каналах, и на интернет-площадках. Но главное, чтобы посылы главы государства действительно услышали. А если с первого раза не поняли, то все записано, есть возможность снова пересмотреть и обдумать. Как раз таки пищи для размышлений, по-моему, более чем достаточно.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Наш Президент в очередной раз доказал, что он стратег, и стратег, которого эта территория еще не видела. Потому что создать такую страну и создать образ человека, которому верят, это дорого стоит.
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