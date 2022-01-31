Николай Щёкин: «Пусть эти змагары поездят по районам и увидят, как на земле растят хлеб»

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Илья Бегун, аналитик:

Как говорится, когда жареный петух… Когда уже будет горячее, если вдруг, то они зададутся вопросом, а как они в следующий раз попадут к родственникам? На автобус они уже не сядут в случае более горячего вопроса. Григорий Азаренок, политический обозреватель СТВ:

В случае напряжения их всех в один вагон и куда-нибудь пустят. Илья Бегун:

В концлагерь и все. А тех, у кого родственники, сразу же куда-нибудь подальше.