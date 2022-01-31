«Готов ли бизнес платить за безопасность?» Вот что ответил белорусский предприниматель
Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Алена Сырова, СТВ:
Готов ли бизнес платить за безопасность? И вообще, как вы слово платить восприняли.
Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:
Вы понимаете, сегодня в основу угла, в основу основного посыла Президента ставился диалог. Конструктивный диалог, что и предлагал бизнес с момента его зарождения, с момента зарождения частного сектора экономики. Бизнес готов, когда к нему, как шла речь сегодня, чтобы по-родительски услышали, чтобы и к бизнесу относились, как к матери. Не как к мачехе, мачеха относится к своему ребенку, а как мать относится к своему ребенку, понимаете? Поэтому и бизнес в свою очередь будет более социально ответственным. Мы готовы инициированно выступать, встречать деловые инициативы. Но и к бизнесу должно быть такое же отношение, как матери к ребенку. Не как мачеха.
Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А почему мы к бизнесу должны именно так относиться, а к учителям, врачам по-другому?
Андрей Копыток:
Мы выступали, давайте тогда… Это был посыл к Президенту и в Конституцию. Давайте разграничим, что же такое есть гражданское общество. Вот вы задаете вопрос: а почему к учителям так, а к бизнесу – так. Мы выступаем, статья 89 прим. 2 – давайте добавим словами «бизнеса». Гражданского общества и бизнеса.
Лилия Ананич:
У нас равные формы собственности. Будь то бизнес, будь то государственная форма собственности.
Андрей Копыток:
Сегодня мы задаем вопрос. Поэтому Президент, выступая на Послании, объявляет: давайте будет закон о гражданском обществе. И наш посыл этот тоже услышали. Второй момент мы предлагаем: давайте защитим бизнес в национальных интересах. Здесь шла речь о национальных интересах. А кто защищает бизнес в рамках внешнеэкономической деятельности? Мы говорили про внутреннюю стабильность. Мы просим.
Лилия Ананич:
Это не лучше. Это равные формы собственности.
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Тут просто есть вопрос справедливости. Вы сказали, граждане и бизнес. Но любая нянечка, которая работает, любой воспитатель детского сада платит подоходный налог 13 %. А бизнесмен, который работает по упрощенной системе, сейчас платит в среднем 5-6 %. То есть это в два раза меньше, чем нянечка.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Президент тоже задал вопрос, готовы ли мы отказаться.
Андрей Кривошеев:
Президент говорит: вам дали время вырасти, инкубатор. Самые льготные условия. Сейчас вы выросли, вышли на новый этап. Нужно платить хотя бы как граждане.
Андрей Копыток:
Институты ослабли, а по части налоговой системы, налогообложения мы узнаем только во втором квартале, наверное. Потому что сейчас трудно будет судить.
Кирилл Казаков:
Закон о гражданском обществе будет у нас приниматься уже после Конституции. Ваш диалог с Президентом в том числе и даст, предположение мое, основу и рассмотрение и того вопроса, о котором вы говорите.
Андрей Копыток:
Снижение регистраций ИП уже произошло. И факт статистики – тому подтверждение Министерство по налогам и сборам. Национальный статистический комитет, конечно, будет разные показатели. Но мы это уже видим. И вместе с тем, чтобы не отпала на регионах эта инициатива индивидуального предпринимательства, мы собираемся инициировать этот диалог.
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