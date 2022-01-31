«Готов ли бизнес платить за безопасность?» Вот что ответил белорусский предприниматель

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу « По существу » обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Андрей Копыток, председатель Высшего Координационного Совета Союза юридических лиц «Республиканская конфедерация предпринимательства»:

Вы понимаете, сегодня в основу угла, в основу основного посыла Президента ставился диалог. Конструктивный диалог, что и предлагал бизнес с момента его зарождения, с момента зарождения частного сектора экономики. Бизнес готов, когда к нему, как шла речь сегодня, чтобы по-родительски услышали, чтобы и к бизнесу относились, как к матери. Не как к мачехе, мачеха относится к своему ребенку, а как мать относится к своему ребенку, понимаете? Поэтому и бизнес в свою очередь будет более социально ответственным. Мы готовы инициированно выступать, встречать деловые инициативы. Но и к бизнесу должно быть такое же отношение, как матери к ребенку. Не как мачеха.

Лилия Ананич, заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А почему мы к бизнесу должны именно так относиться, а к учителям, врачам по-другому?

Андрей Копыток:

Мы выступали, давайте тогда… Это был посыл к Президенту и в Конституцию. Давайте разграничим, что же такое есть гражданское общество. Вот вы задаете вопрос: а почему к учителям так, а к бизнесу – так. Мы выступаем, статья 89 прим. 2 – давайте добавим словами «бизнеса». Гражданского общества и бизнеса.

Лилия Ананич:

У нас равные формы собственности. Будь то бизнес, будь то государственная форма собственности.

Андрей Копыток:

Сегодня мы задаем вопрос. Поэтому Президент, выступая на Послании, объявляет: давайте будет закон о гражданском обществе. И наш посыл этот тоже услышали. Второй момент мы предлагаем: давайте защитим бизнес в национальных интересах. Здесь шла речь о национальных интересах. А кто защищает бизнес в рамках внешнеэкономической деятельности? Мы говорили про внутреннюю стабильность. Мы просим.

Лилия Ананич:

Это не лучше. Это равные формы собственности.