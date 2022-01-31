Президент во время Послания упомянул фейки про мост на Немиге. Какое поручение дал глава государства?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Андрей Евгеньевич, вам как главному редактору городского портала. В любом случае какие-то городские новости вы в том числе делали и через срез Послания. Что заметили ваши журналисты? Действительно ли это похоже на то, что говорит Дмитрий?