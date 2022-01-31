Прямой эфир

Президент во время Послания упомянул фейки про мост на Немиге. Какое поручение дал глава государства?

31 января 2022 19:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.  

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:  
Андрей Евгеньевич, вам как главному редактору городского портала. В любом случае какие-то городские новости вы в том числе делали и через срез Послания. Что заметили ваши журналисты? Действительно ли это похоже на то, что говорит Дмитрий?  

Президент во время Послания упомянул фейки про мост на Немиге. Какое поручение дал глава государства?-1

Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:  
Прозвучал у Президента один такой масштабный проект – это скоростной поезд «Минск-Москва». Изначально планировалось, даже китайцы были готовы предоставить большие инвестиции, что он будет связывать Берлин, Варшаву, Минск, Киев, Санкт-Петербург, Москву. Сейчас практически военное настроение в Европе, поэтому «Минск-Москва». Это важно. Президент обратил внимание на фейки, связанные с мостом на Немиге. И прозвучало фактически поручение (кстати, мэр Минска сразу на это отреагировал) еще раз вернуться и проверить инфраструктуру городскую, в том числе мосты и путепроводы. Очень важная тема прозвучала, связанная с оплатой труда молодых специалистов. И там было также конкретное поручение местной власти обратить на это внимание. Потому что локальные доплаты, локальный стимул для молодых специалистов – это как раз в бюджетах и в руках местной власти.  

Читайте также:  

Щекин: Послание проявило сущность главы государства, его внутренний мир, его характер, харизму  

Кандидат психологических наук: «Народ смотрит на государство, как на родителей. При этом у народа позиция подростка»  

Азаренок о Лукашенко: «Настолько мудрый, сильный. Он знает эту страну, как никто другой»  

# Послание Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию # общество # Кирилл Казаков # Андрей Кривошеев # Александр Лукашенко # Владимир Кухарев # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Железобетонно должно быть исполнено». Лукашенко обсудил вопросы инфляции и наш ответ на санкции Запада
31 января 2022 19:22

«Железобетонно должно быть исполнено». Лукашенко обсудил вопросы инфляции и наш ответ на санкции Запада

«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности?
31 января 2022 19:21

«Начинаются совместные учения России и Беларуси». Что имел в виду Президент, говоря на Послании о нашей безопасности?

«Готов ли бизнес платить за безопасность?» Вот что ответил белорусский предприниматель
31 января 2022 19:19

«Готов ли бизнес платить за безопасность?» Вот что ответил белорусский предприниматель