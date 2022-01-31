Президент во время Послания упомянул фейки про мост на Немиге. Какое поручение дал глава государства?

Новости Беларуси. Послание Лукашенко 2022. Три ответа, которых ждет Президент от белорусов. О каких острых темах Послания стоит задуматься? Эксперты, участники Послания и простые белорусы в ток-шоу «По существу» обсудили детали, акценты и посылы обращения.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Андрей Евгеньевич, вам как главному редактору городского портала. В любом случае какие-то городские новости вы в том числе делали и через срез Послания. Что заметили ваши журналисты? Действительно ли это похоже на то, что говорит Дмитрий?
Андрей Кривошеев, председатель Белорусского союза журналистов:
Прозвучал у Президента один такой масштабный проект – это скоростной поезд «Минск-Москва». Изначально планировалось, даже китайцы были готовы предоставить большие инвестиции, что он будет связывать Берлин, Варшаву, Минск, Киев, Санкт-Петербург, Москву. Сейчас практически военное настроение в Европе, поэтому «Минск-Москва». Это важно. Президент обратил внимание на фейки, связанные с мостом на Немиге. И прозвучало фактически поручение (кстати, мэр Минска сразу на это отреагировал) еще раз вернуться и проверить инфраструктуру городскую, в том числе мосты и путепроводы. Очень важная тема прозвучала, связанная с оплатой труда молодых специалистов. И там было также конкретное поручение местной власти обратить на это внимание. Потому что локальные доплаты, локальный стимул для молодых специалистов – это как раз в бюджетах и в руках местной власти.
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