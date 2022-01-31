Щёкин: Послание проявило сущность главы государства, его внутренний мир, его характер, харизму

Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:

Вы знаете, вообще, Послание Национальному собранию, белорусскому народу проявило сущность главы государства, выявило его внутренний мир, его характер, харизму. Это традиционно всегда. Сам характер Послания, я считаю, был следующим: он носил наступательно-ответственный характер. Наступательный по отношению к внешним врагам. Посыл всему миру: хотите работать с нами – ведите диалог. И прежде всего не политическим элитам посыл, а народу. А ответственность. Знаете, все главы государства в мире обычно по своим законами отчитываются перед народом. Впервые, может быть даже в истории человечества, Президент заявил следующее: я перед вами отчитывался каждый год, а теперь давайте-ка отчитайтесь передо мной, что вы сделали за эти 26 лет. Мы всей системой госуправления напрягались, создали бренд социального государства, сохранили суверенность. Платили вроде бы за что? Что получилось в результате?

Здесь говорилось о бизнесе. Наверное, представитель бизнеса мало ездит по районам и не может понять, что там, на земле, совершенно другое понимание, восприятие мира. Были в Старых Дорогах. Все воодушевлены этим посланием. В управлении МЧС Минской области воодушевлены. Каждый увидел свое. Но главное увидели – гарантии главы государства через его харизму, через его личность, историческую миссию в этом плане. И все согласились с тем, что пора перестать ждать манны небесной и пора перестать спрашивать с главы государства. Может, пора самому ответить на те вопросы. Вопросы непростые. Они и философские, и практические одновременно. На них отвечать не надо – ответом будет, правильно было сказано, ножками прийти на референдум. Но этого мало. Ведь Президент сказал: «Референдум будет». Поверьте мне, на референдум, я думаю, придет где-то 75-80 %. Он состоится. Но потом что? Модернизация над самим собой, над обществом.

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