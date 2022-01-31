«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва

Новости Беларуси. В парижском Лувре можно увидеть рисунки детей из Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Произведения юных художников из образцовой студии изобразительного искусства стали частью международной художественной выставки «Один мир – одно будущее».

В одном из самых известных музее мира, который называют «сердцем французского искусства», представлена почти 1 000 работ детей и молодежи из более чем 30 стран: Китая, Бельгии, Австрии, Таиланда и других. Могилевские ребята до сих пор не верят, что их работы выставлены под одной крышей с мировыми шедеврами.

Любава Бровкова, ученица могилевской студии изобразительного искусства «Шар»:

В Лувре находятся 10 моих картин. Очень сложно расставаться с работами, потому что там много труда, но зато это будет на благотворительность. Я рада, что буду среди известных художников.

Федор Ракутько, ученик могилевской студии изобразительного искусства «Шар»:

Я в основном рисую тушью, это темные картины, а эти три картины, которые попали в Лувр, получились вообще яркие, сочные, красочные. Я думаю, они зажгли сердца жюри и попали в Лувр.