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«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва

31 января 2022 19:28
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Новости Беларуси. В парижском Лувре можно увидеть рисунки детей из Могилева, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва-1

Произведения юных художников из образцовой студии изобразительного искусства стали частью международной художественной выставки «Один мир – одно будущее».

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва-4

В одном из самых известных музее мира, который называют «сердцем французского искусства», представлена почти 1 000 работ детей и молодежи из более чем 30 стран: Китая, Бельгии, Австрии, Таиланда и других. Могилевские ребята до сих пор не верят, что их работы выставлены под одной крышей с мировыми шедеврами.

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва-7

Любава Бровкова, ученица могилевской студии изобразительного искусства «Шар»:
В Лувре находятся 10 моих картин. Очень сложно расставаться с работами, потому что там много труда, но зато это будет на благотворительность. Я рада, что буду среди известных художников.

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва-10

Федор Ракутько, ученик могилевской студии изобразительного искусства «Шар»:
Я в основном рисую тушью, это темные картины, а эти три картины, которые попали в Лувр, получились вообще яркие, сочные, красочные. Я думаю, они зажгли сердца жюри и попали в Лувр.

«Очень сложно расставаться с работами». На выставку в Лувр попали картины детей из Могилёва-13

После выставки работы не вернутся к художникам. Все они будут распроданы на благотворительных аукционах.

# Картины # общество # Любава Бровкова # Федор Ракутько # Фотофакт

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