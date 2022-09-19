Никита Рачиловский: «Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Алена Сырова, СТВ:
Подождите. Дайте молодежи высказаться.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Есть такой момент, что мы пытаемся сейчас разделить День народного единства, Великую Отечественную войну и в целом эти события. Ну да, они все, безусловно, связаны, но как будто они имеют отдельную составляющую – их нельзя переплетать. Президент сказал правильный тезис, который, на мой взгляд, был неправильно ретранслирован, не в должной мере, не совсем подсвечен, потому что про этот момент забывают. Президент сказал, что, если бы этого похода не было, мы бы не только не вернули нашу территорию. Этот поход позволил немножечко отстранить нас от войны. Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года, дали возможность подготовиться, нарастить силы. Президент сказал, что если бы этого похода не было, война бы и началась в 1939 году. Вот этот вот тезис, к сожалению, не все понимают, не все знают, а только воспринимают освободительный поход, как будто нужно было вернуть территорию. А то, что уже тогда понимали, что геополитическая война идет, и сейчас не выступить, не показать свои зубы, то не будет ничего.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Не пришла бы советская армия, вы правы, немцы бы стояли под Минском, все равно началась бы Великая Отечественная война. Президент говорил о том, что фронт мог бы проходить совсем в другом месте, и было бы тяжелее.
Кирилл Казаков, СТВ:
Москву бы взяли.
Олег Гайдукевич:
Москва не смогла бы выстоять.
Алена Сырова:
Ну и сейчас далеко не все считают и понимают, что идет геополитическая война и гибридная атака в том числе и на Беларусь. Но, к сожалению, есть еще те люди, которые так не считают и которые думают, что мы придумываем, передергиваем факты. Как до них достучаться, как правило, они то и вредят общему делу?
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Для этого должна быть четкая идеологическая линия, к сожалению, которой нет. Идеологический аппарат у нас – разброд и шатание.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Идеологический аппарат у нас четко выверен.
Виктор Саевич:
Какой он четкий? Ну не говорите…
Кирилл Казаков:
Дмитрий практик. И он практик как раз таки на небольшом участке земли.
Алена Сырова:
Ну не все же розовое сладко.
Олег Гайдукевич:
Нельзя обобщать. Я объехал всю страну. Гомельская область. Я ее знаю как свои пять пальцев. Когда был доверенным лицом, объехал всю. Сколько идеологов хороших, искренних, которые не побоялись. Никогда нельзя все мазать черной краской. Надо говорить, что есть тот, кто спит, будить будем. Разбудим. Кого-то надо поменять, кому-то надо раскладушечку поставить в кабинете, чтобы он там пожил месяца три. Он может, войдет в работу тогда.
Виктор Саевич:
Есть такие смелые люди как Чемоданова Ольга Николаевна, которая железной рукой в Минске начала наводить порядок. Есть другие, но есть и много людей…
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