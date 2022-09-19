Никита Рачиловский: «Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года»

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Есть такой момент, что мы пытаемся сейчас разделить День народного единства, Великую Отечественную войну и в целом эти события. Ну да, они все, безусловно, связаны, но как будто они имеют отдельную составляющую – их нельзя переплетать. Президент сказал правильный тезис, который, на мой взгляд, был неправильно ретранслирован, не в должной мере, не совсем подсвечен, потому что про этот момент забывают. Президент сказал, что, если бы этого похода не было, мы бы не только не вернули нашу территорию. Этот поход позволил немножечко отстранить нас от войны. Мы дали возможность подготовиться к этой войне, чтобы она не началась в сентябре 1939 года, дали возможность подготовиться, нарастить силы. Президент сказал, что если бы этого похода не было, война бы и началась в 1939 году. Вот этот вот тезис, к сожалению, не все понимают, не все знают, а только воспринимают освободительный поход, как будто нужно было вернуть территорию. А то, что уже тогда понимали, что геополитическая война идет, и сейчас не выступить, не показать свои зубы, то не будет ничего.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Не пришла бы советская армия, вы правы, немцы бы стояли под Минском, все равно началась бы Великая Отечественная война. Президент говорил о том, что фронт мог бы проходить совсем в другом месте, и было бы тяжелее.

Кирилл Казаков, СТВ:

Москву бы взяли.

Олег Гайдукевич:

Москва не смогла бы выстоять.

Алена Сырова:

Ну и сейчас далеко не все считают и понимают, что идет геополитическая война и гибридная атака в том числе и на Беларусь. Но, к сожалению, есть еще те люди, которые так не считают и которые думают, что мы придумываем, передергиваем факты. Как до них достучаться, как правило, они то и вредят общему делу?