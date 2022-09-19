Гайдукевич: «У нас таких Алл Пугачёв хватает. Есть категория людей, которые не думают давно о стране»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире на СТВ.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

А я говорю про традиции! Послушайте, очень просто. Весь мир, точнее, Россия… Давайте скажем правду: обсуждаем Аллу Пугачеву. Есть же такое? Обсуждаем, ведь все-таки все мы ее знаем. Так у нас таких Алл Пугачев хватает. Есть категория людей, которые не думают давно о стране. Они заработали огромное количество денег, их беспокоит одно: как спокойно передвигаться по миру с деньгами, ни в чем себе не отказывать и получать еще госнаграды желательно. Чтобы еще приглашали во Дворец Независимости белорусский и давали еще госнаграды. Госнаграду получил, вышел, самолет, улетел – дальше пьешь вино. Им так хочется жить. И у нас такие свои Пугачевы тоже есть, уровня поменьше.

Кирилл Казаков:

Так, может, отрезать от нашего общества? Просто отрезать?

Олег Гайдукевич:

Отрезать не надо. Надо просто говорить о том, что основа белорусского общества. Это те люди труда, которые не пиарятся, не ходят по студиям, может быть, их не интересуют высокие материи. Они пашут с утра до вечера. Если мы этим людям будем больше уделять внимания, это основа.