Гайдукевич: «У нас таких Алл Пугачёв хватает. Есть категория людей, которые не думают давно о стране»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Вопрос именно про наши традиции.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
А я говорю про традиции! Послушайте, очень просто. Весь мир, точнее, Россия… Давайте скажем правду: обсуждаем Аллу Пугачеву. Есть же такое? Обсуждаем, ведь все-таки все мы ее знаем. Так у нас таких Алл Пугачев хватает. Есть категория людей, которые не думают давно о стране. Они заработали огромное количество денег, их беспокоит одно: как спокойно передвигаться по миру с деньгами, ни в чем себе не отказывать и получать еще госнаграды желательно. Чтобы еще приглашали во Дворец Независимости белорусский и давали еще госнаграды. Госнаграду получил, вышел, самолет, улетел – дальше пьешь вино. Им так хочется жить. И у нас такие свои Пугачевы тоже есть, уровня поменьше.
Кирилл Казаков:
Так, может, отрезать от нашего общества? Просто отрезать?
Олег Гайдукевич:
Отрезать не надо. Надо просто говорить о том, что основа белорусского общества. Это те люди труда, которые не пиарятся, не ходят по студиям, может быть, их не интересуют высокие материи. Они пашут с утра до вечера. Если мы этим людям будем больше уделять внимания, это основа.
Вспомните СССР. Я сам критикую иногда коммунистический строй. Но мне нравилось в нем, что мы должны помнить навсегда: человек ценился своими достижениями. Вот он инженер, который имеет смекалку хорошую, или милиционер. Вот люди, ценность, человек чего-то достиг! А у нас как иногда ценность? Штаны новые, модные – самые модные штаны. Или Дудинский прическу сделал, и все сайты писали, какую сделал прическу. Да плевать на это!
Алёна Сырова, СТВ:
Олег Сергеевич, давайте не будем пиарить людей в нашем эфире.
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