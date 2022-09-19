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«Они были, есть и будут». Какие традиции нас объединяют и почему мы не с теми, кто за гей-парад?

19 сентября 2022 19:45
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Сергей, традиции белорусские могут быть объединяющим звеном всей нашей нации?  

«Они были, есть и будут». Какие традиции нас объединяют и почему мы не с теми, кто за гей-парад?-1

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Безусловно. Они были, есть и будут – та же толока. Мы ни в Советском Союзе этим традициям не изменили, ни сейчас. Мы проводили и проводим субботники, это нравится. Кто как организует: у кого-то с чаем, у кого-то с кофе, у кого-то с солдатской кашей.  

Кирилл Казаков:  
Они и в Европе существуют, только по-другому называются.  

Сергей Клишевич:  
Вполне возможно, но у нас это известно под таким брендом. А то, что есть такие, которые пиарят всякую эту ересь, так это хорошо, пусть пиарятся.  

«Они были, есть и будут». Какие традиции нас объединяют и почему мы не с теми, кто за гей-парад?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Так мы их раскрутили! Об этом же тоже Президент говорит! Они у вас, на телевидении, популярны!  

Кирилл Казаков:  
Не надо называть вслух.  

Сергей Клишевич:  
Пусть они пиарят. Как мы узнаем, что они деревянные? Ну, никак. А так видно, весь народ видит, что эти товарищи за гей-парад. Значит, они нам никакие не товарищи! И пиарьте там что хотите.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Сергей Клишевич # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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