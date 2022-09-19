«Они были, есть и будут». Какие традиции нас объединяют и почему мы не с теми, кто за гей-парад?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Кирилл Казаков, СТВ:
Сергей, традиции белорусские могут быть объединяющим звеном всей нашей нации?
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Безусловно. Они были, есть и будут – та же толока. Мы ни в Советском Союзе этим традициям не изменили, ни сейчас. Мы проводили и проводим субботники, это нравится. Кто как организует: у кого-то с чаем, у кого-то с кофе, у кого-то с солдатской кашей.
Кирилл Казаков:
Они и в Европе существуют, только по-другому называются.
Сергей Клишевич:
Вполне возможно, но у нас это известно под таким брендом. А то, что есть такие, которые пиарят всякую эту ересь, так это хорошо, пусть пиарятся.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так мы их раскрутили! Об этом же тоже Президент говорит! Они у вас, на телевидении, популярны!
Кирилл Казаков:
Не надо называть вслух.
Сергей Клишевич:
Пусть они пиарят. Как мы узнаем, что они деревянные? Ну, никак. А так видно, весь народ видит, что эти товарищи за гей-парад. Значит, они нам никакие не товарищи! И пиарьте там что хотите.
Читайте также:
«Это абсолютно чуждые нам ценности». Спикеры ответили, почему «Дожинки» для нас важнее гей-парада
«Они бы сразу половину республики отдали бы полякам». Что бы случилось со страной, если бы оппозиция победила?
«Иногда нужно быть злыми гражданами». Должны ли белорусы прощать преступников и беглых? Три мнения