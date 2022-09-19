«Они были, есть и будут». Какие традиции нас объединяют и почему мы не с теми, кто за гей-парад?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Безусловно. Они были, есть и будут – та же толока. Мы ни в Советском Союзе этим традициям не изменили, ни сейчас. Мы проводили и проводим субботники, это нравится. Кто как организует: у кого-то с чаем, у кого-то с кофе, у кого-то с солдатской кашей.

Кирилл Казаков:

Они и в Европе существуют, только по-другому называются.

Сергей Клишевич:

Вполне возможно, но у нас это известно под таким брендом. А то, что есть такие, которые пиарят всякую эту ересь, так это хорошо, пусть пиарятся.