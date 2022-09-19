Сергей Клишевич: «Музей Великой Отечественной войны, Берёза-Картузская, концентрационный лагерь – там должен побывать каждый белорус»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Олег Сергеевич очень правильно говорит. Но нужно учитывать клиповое мышление, на котором воспитана наша молодежь. И понятно, что со страниц учебника или с встречи диалоговой площадки…
Кирилл Казаков, СТВ:
Для этого форум и был сделан – чтобы посмотреть, как это.
Сергей Клишевич:
Собственными глазами. Поэтому Хатынь, Брестская крепость, музей Великой Отечественной войны, Береза-Картузская, концентрационный лагерь – там должен побывать каждый белорус, каждый молодой белорус. Как это, к примеру, в Израиле сделано, когда каждый израильтянин бывает в Освенциме.
Алена Сырова, СТВ:
Сергей, мы несколько программ назад тоже говорили здесь о том, что...
Кирилл Казаков:
… чуть ли не на законодательном уровне должен список появиться в школах. Факультативно еще какие-то вещи посетить.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
И книги, которые надо прочитать!
Алена Сырова:
Но здесь не должны быть проигнорированы и другие периоды нашей истории. И это мы видели на патриотическом форуме. Мы видели, что были проиллюстрированы разные – от Полоцкого княжества до современности – периоды нашей истории. Мы не говорим о том, что у нас был советский период, только Великая Отечественная война и только Великая Победа.
Сергей Клишевич:
Нас и никто не упрекнет, что мы занимаемся только героизацией этого периода истории. Во все памятники, в которые можем, вкладываем деньги. У нас реставрировано все. Нам никто не скажет, что мы помним только историю Великой Отечественной.
Олег Гайдукевич:
Вот кто из вас был в Беловежской пуще?
Кирилл Казаков:
Были-были.
Сергей Клишевич:
Самое главное и основное из этой темы, что каждый должен понять – Великая Отечественная война…
Олег Гайдукевич:
А вокруг Беловежской пущи? Это я хочу Сергея Михайловича поддержать. Посмотрите, сколько мы отреставрировали за эти годы памятников архитектуры, относящихся и к Великому княжеству Литовскому, и к Российской империи.
Сергей Клишевич:
От неолита можно брать. Мезолита.
Олег Гайдукевич:
И приезжаешь – душа радуется, сколько денег вложено. А еще одно достижение, мы это говорили, давайте скажем еще раз: а мы что, памятники сносили хоть какие-то? Мы вообще никогда не сносили, и это достижение наше. Ставить надо, ставить новые!
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