Сергей Клишевич: «Музей Великой Отечественной войны, Берёза-Картузская, концентрационный лагерь – там должен побывать каждый белорус»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу « По существу » в прямом эфире на СТВ.

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Олег Сергеевич очень правильно говорит. Но нужно учитывать клиповое мышление, на котором воспитана наша молодежь. И понятно, что со страниц учебника или с встречи диалоговой площадки…

Кирилл Казаков, СТВ:

Для этого форум и был сделан – чтобы посмотреть, как это.

Сергей Клишевич:

Собственными глазами. Поэтому Хатынь, Брестская крепость, музей Великой Отечественной войны, Береза-Картузская, концентрационный лагерь – там должен побывать каждый белорус, каждый молодой белорус. Как это, к примеру, в Израиле сделано, когда каждый израильтянин бывает в Освенциме.

Алена Сырова, СТВ:

Сергей, мы несколько программ назад тоже говорили здесь о том, что...

Кирилл Казаков:

… чуть ли не на законодательном уровне должен список появиться в школах. Факультативно еще какие-то вещи посетить.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

И книги, которые надо прочитать!

Алена Сырова:

Но здесь не должны быть проигнорированы и другие периоды нашей истории. И это мы видели на патриотическом форуме. Мы видели, что были проиллюстрированы разные – от Полоцкого княжества до современности – периоды нашей истории. Мы не говорим о том, что у нас был советский период, только Великая Отечественная война и только Великая Победа.