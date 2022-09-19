Воскресенский: «От каждого из нас тоже зависит, как мы преодолеем этот геополитический безумный шторм»
Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.
Виктор Саевич, магистр политических наук:
Воспитывать людей надо на героях. Сколько патриотические силы говорят, что надо поставить памятник Притыцкому? До сих пор нет памятника Притыцкому в Минске. Сколько раз надо?
Кирилл Казаков, СТВ:
Мне кажется, всему свое время, торопиться не стоит.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Мы воспитываем на героях! «Дожинки» – это герои! Герои труда, села. Это люди, на которых сегодня держится…
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы в Беларуси сохраняем традиции и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. Всебелорусское народное собрание – это уже наша традиция. Мы смотрели на кого-то, когда разрабатывали этот закон и принимали решение?
Алена Сырова, СТВ:
Это уже даже больше, чем традиция.
Сергей Клишевич:
Безусловно. То же самое и во всех других сферах социально-экономического развития нашей республики.
Юрий Воскресенский, политолог:
Коллеги, у нас лозунг красивый: «Держаться вместе». Вы знаете, доводится встречаться с большим количеством людей. И люди у нас очень позитивно относятся к тому, что власть использует позитивную риторику, объединяет, а не разделяет. Но при этом, естественно, силами специальных служб бьет по рукам тех, кто покушается на нашу независимость и суверенитет. Если вы обратили внимание, Президент на патриотическом форуме очень четко дал понять, что мы думаем, что валится с неба это спокойствие. И некоторые из нас ничего не предпринимают. Но на самом деле мы почему должны держаться вместе? Потому что угрозы, в том числе внешние, не только присутствуют, они уже выходят на другой уровень.
Я вам скажу, что в субботу мне раздался звонок с украинской стороны. Я с ними иногда поддерживаю контакты. И вы знаете, он был достаточно жестким, ультимативным. Вы не поверите, чем эти люди, которые являются депутатами, в том числе Верховной рады, угрожали. Ударом по Мозырю. По Мозырскому нефтеперерабатывающему. Естественно, мы так дадим, что будут бежать до Дуная. Но я к тому, что расслабляться нельзя. И не думать, что это мнимое спокойствие будет всегда. От каждого из нас тоже зависит, как мы преодолеем этот геополитический безумный шторм.
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