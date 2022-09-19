Воскресенский: «От каждого из нас тоже зависит, как мы преодолеем этот геополитический безумный шторм»

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ. Виктор Саевич, магистр политических наук:

Воспитывать людей надо на героях. Сколько патриотические силы говорят, что надо поставить памятник Притыцкому? До сих пор нет памятника Притыцкому в Минске. Сколько раз надо? Кирилл Казаков, СТВ:

Мне кажется, всему свое время, торопиться не стоит.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Мы воспитываем на героях! «Дожинки» – это герои! Герои труда, села. Это люди, на которых сегодня держится…

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Мы в Беларуси сохраняем традиции и в политике, и в экономике, и в социальной сфере. Всебелорусское народное собрание – это уже наша традиция. Мы смотрели на кого-то, когда разрабатывали этот закон и принимали решение? Алена Сырова, СТВ:

Это уже даже больше, чем традиция. Сергей Клишевич:

Безусловно. То же самое и во всех других сферах социально-экономического развития нашей республики.