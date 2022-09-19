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«Молодёжь должна видеть, что это престижно». Что делать с молодёжью, которая не хочет служить?

19 сентября 2022 18:40
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Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ.  

Алена Сырова, СТВ:  
Молодежь, которая черпает информацию из других источников и которой просто прикольно, на ваш тезис и вашу историю скажет: «У нас есть армия – это их забота, не наша. Как мы можем повлиять на то, чтобы удар не нанесли?»  

«Молодёжь должна видеть, что это престижно». Что делать с молодёжью, которая не хочет служить?-1

Юрий Воскресенский, политолог:  
Так, молодежь.  

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:  
Пожалуй, такое мнение может быть, у кого-то и присутствует. Но, мне кажется, у здравомыслящей молодежи такое мнение может отсутствовать.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Или эта молодежь не пойдет в армию, откосит, потому что «а зачем мне в это ввязываться».  

Никита Рачиловский:  
Вот. Они должны понимать, что в случае каких-то военных действий все будут защищать свою страну. Если кто-то на кого-то будет перекладывать ответственность, то, наверное, человек думает: «Когда все хорошо, я здесь, когда все плохо, меня здесь нет».  

«Молодёжь должна видеть, что это престижно». Что делать с молодёжью, которая не хочет служить?-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Давайте зрителей успокоим немножко. Мы все сделаем, чтобы никакой войны не было. Успокойтесь, телезрители. Наша страна, кстати, делает все, чтобы Европа не полыхала. И Европа за это должна нам постоянно говорить спасибо. Теперь о молодежи. Молодежь должна видеть, что это престижно. И давайте скажем правду: мы очень много за эти годы сделали, чтобы служба в армии и спецслужбах была престижной. И дело же не в деньгах. Я сам отслужил в МВД и скажу, что там очень много патриотов. Я их видел собственными глазами. Это престижно, и если мы этот престиж сохраним – когда ты идешь и получаешь награду из рук Президента, когда видишь, что твой труд ценен.  

Когда в тебя не плюют, как в начале 1990-х милиционерам, моему деду, который был полковником, сказали: «Все твои медали ничего не стоят. Ты же в КГБ служил, это репрессивная машина, ты чуть ли не преступник». А он весь фронт прошел, у него слезы на глазах дома были. Когда нас учили, что наши воины-афганцы – это не герои, и война эта была зря и что мы там делали. Опять возвращаемся к 17 сентября. Гордиться своей историей! Плевать на всех! Белорусская история как раз таки настолько богата. И у нас нет позорных страниц, нет страниц, где бы мы могли стыдиться. Все, что у нас было до 1917 года и после 1917 года – это только подвиги и гордость. Вот если так будет, значит, все хорошо.  

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# История # общество # Алена Сырова # Юрий Воскресенский # Никита Рачиловский # Кирилл Казаков # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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