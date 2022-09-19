«Молодёжь должна видеть, что это престижно». Что делать с молодёжью, которая не хочет служить?

Новости Беларуси. День народного единства. Почему важно отмечать этот праздник? Что связывает прошлое и настоящее Беларуси? Единство во всех смыслах станет поводом постпраздничной дискуссии на площадке ток-шоу «По существу» в прямом эфире на СТВ. Алена Сырова, СТВ:

Молодежь, которая черпает информацию из других источников и которой просто прикольно, на ваш тезис и вашу историю скажет: «У нас есть армия – это их забота, не наша. Как мы можем повлиять на то, чтобы удар не нанесли?»

Юрий Воскресенский, политолог:

Так, молодежь. Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

Пожалуй, такое мнение может быть, у кого-то и присутствует. Но, мне кажется, у здравомыслящей молодежи такое мнение может отсутствовать. Кирилл Казаков, СТВ:

Или эта молодежь не пойдет в армию, откосит, потому что «а зачем мне в это ввязываться». Никита Рачиловский:

Вот. Они должны понимать, что в случае каких-то военных действий все будут защищать свою страну. Если кто-то на кого-то будет перекладывать ответственность, то, наверное, человек думает: «Когда все хорошо, я здесь, когда все плохо, меня здесь нет».